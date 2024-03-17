НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Польські фермери блокуватимуть німецький кордон. Скільки триватиме акція
ПОЛЬЩАНІМЕЧЧИНАКордонФермерствоПодіїСвіт

Польські фермери блокуватимуть німецький кордон. Скільки триватиме акція

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Польські фермери блокуватимуть німецький кордон. Скільки триватиме акція
Протест польських фермерів у Ломьянках біля Варшави, 6 березня 2024 року. Фото: AP

Польські фермери з 17 березня і протягом чотирьох днів блокуватимуть КПП у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері на польсько-німецькому кордоні.

Про це повідомляє Deutshce Welle.

Зазначається, що фермери блокуватимуть усі смуги руху в обох напрямках. У звʼязку з цим польська та німецька влада очікує значних заторів на дорогах.

Як пише DW, прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву. Ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Раніше, 15 березня, польські фермери також заблокували пункт пропуску Хижне на кордоні зі Словаччиною.

Що відомо про протести поляків на кордоні

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Владислав Косіняк-Камиш та Борис Пісторіус
Польща та Німеччина створять бойову групу швидкого реагування
Папа Римський Франциск
Майже половина поляків негативно оцінює заяву Папи Франциска про "білий прапор"
Запорізький бізнес після блокування кордону з Польщею
"Ми відстояли в черзі днів 20": як блокування кордону з Польщею вплинуло на експорт продукції із Запорізької області
Франція, Німеччина, Польща, Веймарський трикутник
Три країни домовилися про створення нової коаліції для України
На початок