Польські фермери блокуватимуть німецький кордон. Скільки триватиме акція

Польські фермери з 17 березня і протягом чотирьох днів блокуватимуть КПП у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері на польсько-німецькому кордоні.

Про це повідомляє Deutshce Welle.

Зазначається, що фермери блокуватимуть усі смуги руху в обох напрямках. У звʼязку з цим польська та німецька влада очікує значних заторів на дорогах.

Як пише DW, прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву. Ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Раніше, 15 березня, польські фермери також заблокували пункт пропуску Хижне на кордоні зі Словаччиною.

Що відомо про протести поляків на кордоні

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.