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Поліцейські показали наслідки російського обстрілу Великої Писарівки на Сумщині
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Поліцейські показали наслідки російського обстрілу Великої Писарівки на Сумщині

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Поліцейські показали наслідки російського обстрілу Великої Писарівки на Сумщині
. Фото:Людмила Бірюкова

Правоохоронці продовжують евакуювати людей з прикордоння Сумщини. Щодня о 10:00 із селища Велика Писарівка відбувається евакуація місцевого населення без запису.

Про це повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

Поліція показала, як проводить евакуацію з Великої Писарівки та наслідки російського обстрілу прикордонного селища.

Минулої доби нараховано 383 ударів по території Сумщини.

Пошкоджені чотири багатоквартирних та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарських приміщення, два гаражі та два ангари та адміністративна будівля підприємства, автомобіль.

17 березня військові РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка, що на Сумщині.

"Сьогодні ворог знищив центр селища. Сподіваюся, що кожен з нас зробить висновок, що життя цінніше і прийде на евакуацію", – сказала посадовиця.

За фактами порушення законів та звичаїв війни Нацполіція Сумщини розпочала кримінальні провадження.

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