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"Ми робимо один рейс на день": голова Великописарівської громади на Сумщині про евакуацію місцевих
ЕвакуаціяОбстрілиРегіони

"Ми робимо один рейс на день": голова Великописарівської громади на Сумщині про евакуацію місцевих

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Сьогодні через обстріл Великописарівської громади один загиблий, двоє поранених. Днем раніше, 12 березня, військові РФ нанесли авіаудар по громаді. Внаслідок удару серед травмованих були діти. Суспільне поспілкувалося із головою прикордонної Великописарівської громади на Сумщині Людмилою Бірюковою про те, чи виїжджають люди з території.

Від сьогодні ми організували планову евакуацію, для тих, хто не має власного авто, але хоче покинути територію. Сьогодні ми вивезли 19 людей, в тому числі двоє діток.

"Евакуація стала неконтрольованою": голова Великописарівської громади на Сумщині про ситуацію в громаді
"Евакуація стала неконтрольованою": голова Великописарівської громади на Сумщині про ситуацію в громаді. Фото: Людмила Бірюкова/facebook

Літає і до нас, і від нас. Земля здригається, будинки рушаться, логістики з п'ятикілометровою зоною немає. У зв'язку з подіями дводенної давнини варто сказати, що евакуація стала неконтрольованою, такий собі хаотичний процес. Люди, в кого є особистий автомобіль — виїжджають самостійно, нікого не повідомляють.

До нашої громади входить 24 населених пункти. До минулого тижня ми рахували, що в нас проживає 7000 населення. 1000 з них — ВПО.

А куди організована евакуація?

У нас по плану евакуацію затверджено в Грунь. Другий варіант — ми даємо можливість людям виїхати і влаштуватися самостійно, тобто вивозимо в Охтирку до автостанції. З 19 вивезених сьогодні – усі поїхали по родичах.

"Евакуація стала неконтрольованою": голова Великописарівської громади на Сумщині про ситуацію в громаді
Наслідки російської атаки по Великописарівській громаді, 12 березня, 2024 р. Фото: Сумська обласна прокуратура. Фото: Прокуратура Сумщини

Цілу добу не було телефонного зв’язку у самій Великій Писарівці. Давно без зв'язку Дмитрівський старостат і електроенергії практично рік немає. Наразі обстрілюють дуже потужно саму Велику Писарівку. Скільки всього будинків зруйновано і як, буде відомо лише тоді, коли прийдуть люди писати заяви щодо відновлення руйнувань.

Чи працюють органи місцевого самоврядування?

Я написала розпорядження на дистанційну роботу, щоб не переривався процес. В приміщенні селищної ради я, заступники і секретар, в принципі організовували і процеси евакуації сьогодні. Евакуацією займалася, до речі, і поліція. Вони привозили з домівок людей, хто не міг сам дістатися до автобуса. У нас на випадок евакуації передбачений певний парк техніки. Автобуси стоять підготовлені, заправлені, головне, щоб водії були на місці.

Дітей багато у вашій громаді?

Чіткий облік ведемо по 5-кілометровій зоні там 19 діток. Школу відвідують онлайн понад 600 діток.

Як часто проводиться евакуація?

Ми робимо один рейс на день. У нас на офіційній сторінці розміщено телефони, за якими можна звернутися. Є дорослі діти, що на емоціях записують на евакуацію своїх батьків – ми приїздимо їх забирати, а вони відмовляються виїжджати. Ми об'їжджаємо кожного, на кого було подано заявку, прямо під список. Але ми розуміємо, що людям потрібно зібратися з думками, а тому евакуація триватиме й надалі і завтра, й післязавтра.

Автори - Валентина Москвіна, Валентина Погорєлова

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