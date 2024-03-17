Центр Великої Писарівки на Сумщині знищили російські війська — голова громади

17 березня військові РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка, що на Сумщині.

Про це зранку на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

Центр селища Велика Писарівка. 17 березня 2024 р. Фото: Таїсія Гричковська

"Сьогодні ворог знищив центр селища. Сподіваюся, що кожен з нас зробить висновок, що життя цінніше і прийде на евакуацію", – сказала посадовиця.

Станом на день 17 березня з Великописарівської громади евакуювалися 190 людей, з них 26 — діти. Про це повідомили у Нацполіції. Правоохоронці зазначили, що у першу чергу приділяють увагу родинам з дітьми. Ювенальні поліцейські спільно з поліцейським офіцером громади допомагають транспортувати дітей з віддалених сіл до евакуаційного автобуса.

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