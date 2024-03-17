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СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії — джерела
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СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії — джерела

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СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії — джерела
Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Фото: ООО "Славянск ЭКО"

У ніч на 17 березня СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили джерела Суспільного.

"Вже можна говорити про успішний результат — зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", — зазначило джерело в СБУ.

Співрозмовник додав, що Служба продовжує реалізовувати стратегію на підрив економічного потенціалу РФ і зменшення потоку нафтових доларів, які росіяни направляють на війну.

Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Міноборони РФ вранці 17 березня заявило про понад 35 збитих дронів над Бєлгородською, Калузькою, Курською, Орловською, Ростовською та Московською областями і Краснодарським краєм. Мер Москви Собянін заявив про нібито відбиття атаки безпілотників, які летіли на столицю, в районі аеропорта Домодєдово.

За інформацією місцевої влади, безпілотники намагалися атакувати Слов'янський нафтопереробний завод близько другої ночі (за Києвом). За версією чиновників, дрони були "нейтралізовані", проте внаслідок падіння одного з них виникла пожежа.

За попередньою інформацією, в момент атаки безпілотників одна людина загинула, попередня причина смерті — серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

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