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У Росії за ніч знищили 35 безпілотників над вісьмома регіонам
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У Росії за ніч знищили 35 безпілотників над вісьмома регіонам

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міноборони РФ
Міноборони РФ в Москві. Фото: Getty Images

Сили ППО знищили 35 безпілотників над територіями Московської, Бєлгородської, Калузької, Орловської, Ростовської, Ярославської, Краснодарської та Курської областями Росії.

Про це повідомило російське Міністерство оборони.

За версією Міноборони, найбільше, а саме 17 безпілотників, знищили в Краснодарському краї, де був атакований нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Внаслідок атаки на заводі спалахнула пожежа, яку невдовзі вдалося загасити. Там один загиблий.

Москва. За даними мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО збили два безпілотники в Домодєдово, а також по одному в Раменському та Ступінському міських округах. Потерпілих немає. Загалом чотири безпілотники.

Бєлгородська область. Чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Жовтневе у Бєлгородському районі, розповів губернатор В'ячеслав Гладков. Внаслідок вибухів постраждалих немає, є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.

Ростовська область. За даними губернатора Василя Голубєва, підрозділи ППО відбили вночі атаку безпілотника на підльоті до Каменська. Наслідки уточнюються.

Калузька область. Сили ППО збили три дрони, які намагалися атакувати інфраструктуру в Кіровському районі, заявив губернатор Владислав Шапша. Крім того, за його даними, вранці в неділю на околиці Калуги силами ППО знищений ще один дрон, жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група.

Ярославська область. Губернатор Михайло Євраєв повідомив про чотири збиті безпілотники. За його словами, на місці падіння літальних апаратів руйнувань та постраждалих немає.

В Орловській області, за інформацією Міноборони РФ, збили лише один безпілотник.

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