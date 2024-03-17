У місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ пролунало кілька вибухів і почалася пожежа. Це результат атаки українських безпілотників.

Про це повідомляється у Telegram-каналі оперативного штабу регіону.

За інформацією місцевої влади, безпілотники намагалися атакувати Слов'янський нафтопереробний завод близько другої ночі (за Києвом). За версією чиновників, дрони були "нейтралізовані", проте внаслідок падіння одного з них виникла пожежа.

За інформацією диспетчерської служби Слов'янського району, пожежа на території НПЗ повністю ліквідована.

За попередньою інформацією, в момент атаки безпілотників одна людина загинула, попередня причина смерті — серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає

У місті Слов'янськ-на-Кубані знаходиться Слов'янський нафтопереробний завод (ТОВ "Слов'янськ-Еко"), за даними газети "Комерсант", підприємство входить до топ-5 найбільших компаній нафтопереробки краю. Це шостий НПЗ, атакований у Росії за останній тиждень.