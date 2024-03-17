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Мер Москви повідомив про відбиття атаки безпілотників у Домодєдово
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Мер Москви повідомив про відбиття атаки безпілотників у Домодєдово

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Москва, Домодєдово
. Вибух в районі Домодєдово 10 серпня, 2023 року. Фото: ASTRA / Telegram

Сили російської протиповітряної оборони Міноборони в Домодєдово відбили атаку двох безпілотників, які летіли на Москву.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — йдеться у Telegram-каналі мера.

Інших подробиць Собянін не навів, Міноборони РФ не повідомляло атаку безпілотників. Раніше мер повідомляв про збитий під Москвою дрона у вівторок цього тижня, а перед цим атак не було майже два місяці — із середини січня.

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