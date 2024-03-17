"Справжній піст — не дієта для схуднення": священники про початок Великого посту

18 березня у православних та греко-католиків розпочинається Великий піст. Він триватиме 48 він днів і завершиться святом Воскресіння Христового, яке за новоюліанським календарем цьогоріч припадає на 5 травня. Як правильно постити і з якою метою, Суспільному розповіли священники з Тернопільщини.
Чому церква встановила Великий піст?
Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ:
Великий піст є одним з найважливіших періодів для віруючих. Піст допомагає віруючим підготуватися до Великодня, святкування воскресіння Христового з очищеним серцем і душею.
Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:
Великий Піст — це час покути, який готує до пережиття найголовнішого християнського свята Воскресіння Господнього. У Біблії читаємо, що Адам дістав цю першу заповідь: "З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш". Практика посту — найдавніша традиція Української Греко-Католицької Церкви. У перші віки християни постили лише в передвеликодні п'ятницю та суботу. В ІІІ столітті піст тривав вже цілий тиждень, а на початку IV століття, в пам'ять про сорокаденне перебування Христа у пустелі, а також сорока років мандрівки Ізраїльського народу після втечі з Єгипту, церква продовжила піст до сорока днів. Про піст, як про один із засобів порятунку душі, свідчить нам Священне Писання. У книзі Діянь Апостолів записано про віруючих, які постилися перед прийняттям важливих рішень.
Якою є мета посту?
Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ
Як священник, я хотів би наголосити на кількох ключових аспектах цього часу. Піст — це не просто період відмови від їжі або розваг, це також час для духовного зростання і покаяння перед Богом. Під час Великого посту важливо зосередитися на внутрішньому очищенні і відновленні духовного зв'язку. Піст також може стати часом для роздумів над своїм життям і духовними цінностями. Важливо присвятити час посиленій молитві і читанню Біблії, щоб зміцнити свій духовний зв'язок з Богом. Також важливо виявляти милосердя до інших, допомагаючи тим, хто в біді, виявляти щедрість та доброту. Піст також може бути часом для вироблення позитивних звичок і відмови від поганих звичок, що заважають духовному зростанню. Також важливо намагатися прощати та шукати прощення від інших, щоб очистити своє серце перед Богом.
Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:
Справжній піст — не дієта задля схуднення. Піст не призначений для "покарання" нашого тіла, а для того, щоб здобути глибші стосунки з Богом. Преподобний Єфрем Сирійський говорить: "Ти постиш? Доведи це своїми ділами. Коли побачиш бідного, дай милостиню. Коли маєш ворога, примирися. Коли побачиш свого друга щасливим, не заздри". Що за користь, коли ми стримуємося від м’яса і риби, а "з’їдаємо" братів? Отже, мета посту — очищення і покаяння душі, заглиблення в себе і перебування там наодинці з Господом. Це час самоаналізу, уважного перегляду свого життя, період виправлення своїх недоліків. Піст — це нагода вийти на новий рівень стосунків з Богом. В цей час варто приділяти більше уваги і відвідуванню храму, молитві, допомозі ближнім.
Коли і як треба постити?
Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:
У перший день Великого посту і Страсну п’ятницю — суворий піст, тобто треба утримуватися від вживання м’ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. В перший тиждень Великого посту і впродовж усіх днів Страсного тижня потрібно утримуватися від споживання м’ясних продуктів і страв. В понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів Великого посту треба утриматися від споживання м’ясних продуктів і страв, у вівторок та четвер дозволено всі види їжі. Протягом усього часу Великого посту вірні зобов’язані утриматися від організації та участі у весіллях, танцях, розвагах.
Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ:
Перший тиждень Великого посту — це входження в ритм посту. І це трішки складніше, ніж той час, коли ми вже адаптувалися і нам простіше звершувати піст. А взагалі, за церковним уставом, перший тиждень не відрізняється від другого, третього чи шостого. В перший тиждень дотримуємося так званого сухоїдіння, тобто споживаємо холодну їжу: картоплю, капусту, квашені огірки і гриби, компот. У середу і п’ятницю звершується Літургія Передосвячених Дарів. У ці дні церква вже благословляє споживати гарячу і рідку їжу — суп або борщ, але без олії. А в суботу й неділю дозволяється й олія.
Хто звільнений від посту?
Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ:
Традиційно, піст включає відмову від м'яса та продуктів тваринного походження, а також обмеження у кількості їжі. Однак, кожен підходить до посту зі своїми власними потребами, враховуючи своє здоров'я і можливості.
Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:
Є певні категорії людей, які звільнені від обов’язку посту. Це діти до 14 років, люди, яким виповнилося 60 років, важкохворі, вагітні, матері після пологів і жінки, які годують грудьми, ті, хто подорожує (якщо час подорожі перевищує вісім годин) і хто важко працює. Не постити можуть ті, що харчуються зі столу інших чи вбогі, які живуть із милостині. В окремих випадках звільняти від обов’язку постити може місцевий ієрарх.
Чи є певні церковні розпорядження на піст під час війни?
Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:
Окремих розпоряджень щодо посту під час війни немає. Наша мотивація посту в цей час — це пожертва за наших військових, що захищають Україну від окупантів, посилена молитва за наших захисників, за їхнє щасливе і переможне повернення до своїх родин.
Піст у римо-католиків
У християн-римокатоликів Великий піст вже триває. Він розпочався 14 лютого, а Пасху вони святкуватимуть 31 березня, — розповів Суспільному отець Андрій Маліґ, настоятель римо-католицької парафії в Тернополі.
Отець Андрій Маліґ, настоятель римо-католицької парафії в Тернополі:
Піст у католицькій церкві — зосередження насамперед на духовному. Це слухання Слова Божого, розважання над стражданнями Христа, особисте навернення до Бога, духовні самозречення та постанови. Відмова від певних продуктів чи страв не є обов’язковою, але ми практикуємо відмову від м’ясних страв щоп’ятниці. Як постити — кожен вирішує самостійно. Ми практикуємо піст у Попільну середу, тобто перший день Великого посту та у Страсну п’ятницю, а також Велику суботу перед Великоднем. Важливо не лише утримання від м’яса, а й обмеження у кількості їжі для дорослих людей. У різних країнах єпископати можуть зробити свої постанови щодо посту.
Християни віри євангельської
У християн віри Євангельської Великого посту немає, — розповів кореспондентам Суспільного завідувач медіауправління Тернопільського обласного об'єднання УЦХВЄ Юрій Притика. Він каже, коли святкувати Великдень цьогоріч, а саме 31 березня чи 5 травня, кожна помісна громада церкви вирішує самостійно.
Юрій Притика, завідувач медіауправління Тернопільського обласного об'єднання УЦХВЄ
Готуючись до Воскресіння Христового, ми, як європейці-протестанти, практикуємо роздуми над Біблією, а саме перечитуємо Євангеліє про події, пов’язані із розп’яттям та Воскресінням Ісуса Христа. Ми багато постимося не лише перед Пасхою. Це одноденні або кількаденні пости, в які ми обмежуємось від будь-якої їжі, а дехто навіть і від напоїв, зокрема й води. Зараз ми молимося за перемогу і мир в Україні, визначаємо певні дати, коли постимо в намірі за це. До словами, минулого тижня у нас закінчився додатковий трьохденний піст, під час якого ми молились і постили у цьому намірі. В нас у кожній громаді щомісяця є Євхаристія. І в п’ятницю перед Євхаристією всі члени церкви перебувають у пості та молитві. Утримуються від посту люди, які хворіють чи здоров’я їм не дозволяє постити. Постити чи ні, — кожен вирішує самостійно, зважаючи на стан здоров’я чи життєві обставини.