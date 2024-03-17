"Справжній піст — не дієта для схуднення": священники про початок Великого посту

18 березня у православних та греко-католиків розпочинається Великий піст. Він триватиме 48 він днів і завершиться святом Воскресіння Христового, яке за новоюліанським календарем цьогоріч припадає на 5 травня. Як правильно постити і з якою метою, Суспільному розповіли священники з Тернопільщини.

Чому церква встановила Великий піст?

Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ:

Великий піст є одним з найважливіших періодів для віруючих. Піст допомагає віруючим підготуватися до Великодня, святкування воскресіння Христового з очищеним серцем і душею.

Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:

Великий Піст — це час покути, який готує до пережиття найголовнішого християнського свята Воскресіння Господнього. У Біблії читаємо, що Адам дістав цю першу заповідь: "З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш". Практика посту — найдавніша традиція Української Греко-Католицької Церкви. У перші віки християни постили лише в передвеликодні п'ятницю та суботу. В ІІІ столітті піст тривав вже цілий тиждень, а на початку IV століття, в пам'ять про сорокаденне перебування Христа у пустелі, а також сорока років мандрівки Ізраїльського народу після втечі з Єгипту, церква продовжила піст до сорока днів. Про піст, як про один із засобів порятунку душі, свідчить нам Священне Писання. У книзі Діянь Апостолів записано про віруючих, які постилися перед прийняттям важливих рішень.

Якою є мета посту?

Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ

Як священник, я хотів би наголосити на кількох ключових аспектах цього часу. Піст — це не просто період відмови від їжі або розваг, це також час для духовного зростання і покаяння перед Богом. Під час Великого посту важливо зосередитися на внутрішньому очищенні і відновленні духовного зв'язку. Піст також може стати часом для роздумів над своїм життям і духовними цінностями. Важливо присвятити час посиленій молитві і читанню Біблії, щоб зміцнити свій духовний зв'язок з Богом. Також важливо виявляти милосердя до інших, допомагаючи тим, хто в біді, виявляти щедрість та доброту. Піст також може бути часом для вироблення позитивних звичок і відмови від поганих звичок, що заважають духовному зростанню. Також важливо намагатися прощати та шукати прощення від інших, щоб очистити своє серце перед Богом.

Ієрей ПЦУ Андрій. Фото: Андрій Герин

Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:

Справжній піст — не дієта задля схуднення. Піст не призначений для "покарання" нашого тіла, а для того, щоб здобути глибші стосунки з Богом. Преподобний Єфрем Сирійський говорить: "Ти постиш? Доведи це своїми ділами. Коли побачиш бідного, дай милостиню. Коли маєш ворога, примирися. Коли побачиш свого друга щасливим, не заздри". Що за користь, коли ми стримуємося від м’яса і риби, а "з’їдаємо" братів? Отже, мета посту — очищення і покаяння душі, заглиблення в себе і перебування там наодинці з Господом. Це час самоаналізу, уважного перегляду свого життя, період виправлення своїх недоліків. Піст — це нагода вийти на новий рівень стосунків з Богом. В цей час варто приділяти більше уваги і відвідуванню храму, молитві, допомозі ближнім.

Коли і як треба постити?

Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:

У перший день Великого посту і Страсну п’ятницю — суворий піст, тобто треба утримуватися від вживання м’ясних і молочних продуктів та яєць, а також страв, які містять ці продукти. В перший тиждень Великого посту і впродовж усіх днів Страсного тижня потрібно утримуватися від споживання м’ясних продуктів і страв. В понеділок, середу та п’ятницю інших тижнів Великого посту треба утриматися від споживання м’ясних продуктів і страв, у вівторок та четвер дозволено всі види їжі. Протягом усього часу Великого посту вірні зобов’язані утриматися від організації та участі у весіллях, танцях, розвагах.

Священник УГКЦ Іван Чайківський. Фото: Іван Чайківський

Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ:

Перший тиждень Великого посту — це входження в ритм посту. І це трішки складніше, ніж той час, коли ми вже адаптувалися і нам простіше звершувати піст. А взагалі, за церковним уставом, перший тиждень не відрізняється від другого, третього чи шостого. В перший тиждень дотримуємося так званого сухоїдіння, тобто споживаємо холодну їжу: картоплю, капусту, квашені огірки і гриби, компот. У середу і п’ятницю звершується Літургія Передосвячених Дарів. У ці дні церква вже благословляє споживати гарячу і рідку їжу — суп або борщ, але без олії. А в суботу й неділю дозволяється й олія.

Хто звільнений від посту?

Ієрей Андрій, клірик кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ:

Традиційно, піст включає відмову від м'яса та продуктів тваринного походження, а також обмеження у кількості їжі. Однак, кожен підходить до посту зі своїми власними потребами, враховуючи своє здоров'я і можливості.

Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:

Є певні категорії людей, які звільнені від обов’язку посту. Це діти до 14 років, люди, яким виповнилося 60 років, важкохворі, вагітні, матері після пологів і жінки, які годують грудьми, ті, хто подорожує (якщо час подорожі перевищує вісім годин) і хто важко працює. Не постити можуть ті, що харчуються зі столу інших чи вбогі, які живуть із милостині. В окремих випадках звільняти від обов’язку постити може місцевий ієрарх.

Чи є певні церковні розпорядження на піст під час війни?

Отець Іван Чайківський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ села Підгородне:

Окремих розпоряджень щодо посту під час війни немає. Наша мотивація посту в цей час — це пожертва за наших військових, що захищають Україну від окупантів, посилена молитва за наших захисників, за їхнє щасливе і переможне повернення до своїх родин.

Піст у римо-католиків

У християн-римокатоликів Великий піст вже триває. Він розпочався 14 лютого, а Пасху вони святкуватимуть 31 березня, — розповів Суспільному отець Андрій Маліґ, настоятель римо-католицької парафії в Тернополі.

Отець Андрій Маліґ, настоятель римо-католицької парафії в Тернополі:

Піст у католицькій церкві — зосередження насамперед на духовному. Це слухання Слова Божого, розважання над стражданнями Христа, особисте навернення до Бога, духовні самозречення та постанови. Відмова від певних продуктів чи страв не є обов’язковою, але ми практикуємо відмову від м’ясних страв щоп’ятниці. Як постити — кожен вирішує самостійно. Ми практикуємо піст у Попільну середу, тобто перший день Великого посту та у Страсну п’ятницю, а також Велику суботу перед Великоднем. Важливо не лише утримання від м’яса, а й обмеження у кількості їжі для дорослих людей. У різних країнах єпископати можуть зробити свої постанови щодо посту.

Отець Андрій Маліг. Суспільне Тернопіль

Християни віри євангельської

У християн віри Євангельської Великого посту немає, — розповів кореспондентам Суспільного завідувач медіауправління Тернопільського обласного об'єднання УЦХВЄ Юрій Притика. Він каже, коли святкувати Великдень цьогоріч, а саме 31 березня чи 5 травня, кожна помісна громада церкви вирішує самостійно.

Юрій Притика, завідувач медіауправління Тернопільського обласного об'єднання УЦХВЄ

Готуючись до Воскресіння Христового, ми, як європейці-протестанти, практикуємо роздуми над Біблією, а саме перечитуємо Євангеліє про події, пов’язані із розп’яттям та Воскресінням Ісуса Христа. Ми багато постимося не лише перед Пасхою. Це одноденні або кількаденні пости, в які ми обмежуємось від будь-якої їжі, а дехто навіть і від напоїв, зокрема й води. Зараз ми молимося за перемогу і мир в Україні, визначаємо певні дати, коли постимо в намірі за це. До словами, минулого тижня у нас закінчився додатковий трьохденний піст, під час якого ми молились і постили у цьому намірі. В нас у кожній громаді щомісяця є Євхаристія. І в п’ятницю перед Євхаристією всі члени церкви перебувають у пості та молитві. Утримуються від посту люди, які хворіють чи здоров’я їм не дозволяє постити. Постити чи ні, — кожен вирішує самостійно, зважаючи на стан здоров’я чи життєві обставини.