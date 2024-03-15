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У громаді на Полтавщині реконструюють навчальний заклад: витратять на це понад 60 мільйонів гривень
РемонтРегіони

У громаді на Полтавщині реконструюють навчальний заклад: витратять на це понад 60 мільйонів гривень

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Понад 60 мільйонів гривень витратять на реконструкцію та термомодернізацію ліцею у Терешківській громаді, що на Полтавщині. Роботи розпочали у рамках "Програми з відновлення України". У закладі планують збудувати новий шатровий дах, утеплити стелю, стіни та фундамент. Повністю замінять вікна та двері. Фінансує проєкт громада спільно з європейськими партнерами.

Про це Суспільному розповів голова громади Віталій Турпітько.

У громаді на Полтавщині реконструюють навчальний заклад: витратять на це понад 60 мільйонів гривень
Приміщення огородили будівельним парканом. Суспільне Полтава

Оббиту плитку та цеглу із фасаду Терешківського ліцею робітники підрядної організації вантажать на тачки та вивозять. Стіни готують під утеплення та будівництво вентильованого фасаду.

Реконструкцію та термомодернізацію ліцею розпочали у рамках "Програми з відновлення України", розповів начальник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий.

У громаді на Полтавщині реконструюють навчальний заклад: витратять на це понад 60 мільйонів гривень
Проєкт реконструкції будівлі. Суспільне Полтава

"Дах у нас постійно підтікав. І було прийнято рішення брати участь у проєктах по відновленню України. Наша громада стала переможцем цього проєкту", — розповів начальник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий.

У ліцеї збудують новий шатровий дах, утеплять стелю, стіни та фундамент. Повністю замінять вікна та двері.

"Розробили спеціальний графік навчального процесу. Зараз проводяться роботи, там, де діти майже не використовують приміщення. Це спортивна зала, коридори, майстерня. Коли діти підуть на канікули, ми будемо основну частину роботи виконувати там, де навчальні класи", — продовжив начальник відділу освіти Терешківської громади Ігор Погорілий.

У громаді на Полтавщині реконструюють навчальний заклад: витратять на це понад 60 мільйонів гривень
Будівельники оббивають плитку на будівлі приміщення. Суспільне Полтава

"Працювало дуже багато людей над візуалізацією. Для оформлення дизайну нашого ліцею було на робочих групах обрано такі кольори як зелений, жовтий і помаранчевий. Чому зелений – це колір юності, молодості, розквіту. Також до нього дуже гармонують теплі кольори – жовтий і помаранчевий", — додала педагогиня-організаторка Терешківського ліцею Марина Сапєлова.

Фінансує проєкт громада спільно з європейськими партнерами. Вартість робіт 63 мільйони гривень, каже голова громади Віталій Турпітько.

У громаді на Полтавщині реконструюють навчальний заклад: витратять на це понад 60 мільйонів гривень
Навчальний заклад з іншого боку. Суспільне Полтава

"Для нашої громади це фактично наш річний бюджет. Тому ми почали шукати варіант реалізації цього проєкту. І завдяки коштам європейських партнерів – це Європейський інвестиційний банк, він оплачує 78% всього проєкту. 22% проєкту це наша частка в цьому проєкті. Десь близько 12 мільйонів гривень нам потрібно буде потратити", — розповів голова Терешківської громади Віталій Турпітько.

Як розповів Суспільному Ігор Погорілий, повністю реалізувати проєкт мають за два роки.

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