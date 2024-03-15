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На Буковині прощаються з двома військовими: Дущаком та Борецьким
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На Буковині прощаються з двома військовими: Дущаком та Борецьким

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Загиблі військові Дмитро Дущак та Віктор Борецький
Загиблі військові Дмитро Дущак та Віктор Борецький. Facebook/Чернівецька обласна адміністрація

28 березня у Чернівецькій області попрощаються двома військовими: молодшим сержантом Дмитром Дущаком та солдатом Віктором Борецьким.

Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Молодший сержант Дмитро Дущак служив у військовій частині А2582. Воював понад півтора року та помер у відділенні інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні 25 березня. Бійцю було 34 роки. На фронті також загинув його брат Андрій Кучмій, повідомив Великокучурівський сільський голова Василь Тодеренчук у Facebook. З Дущаком прощаються о 10:00 у селі Тисовець.

Віктор Борецький був солдатом військової частини А3719. 20 березня він помер у госпіталі, повідомили на Facebook-сторінці Будинку народної творчості села Мошанець. З бійцем прощаються об 11:00 у Мошанці.

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