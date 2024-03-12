Демократи Палати представників Конгресу США почали збирати підписи, щоб обійти спікера-республіканця Майка Джонсона та поставити на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що збір підписів ініціював демократ Джим Макговерн.

Він також подав петицію, яка змусить поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, якщо її підпишуть щонайменше 218 членів Палати представників — це більшість із 435 членів Палати, які мають право голосу.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.