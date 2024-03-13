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Зеленський — про новий пакет допомоги від США: "Ціную виконання наших домовленостей з Байденом"
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Зеленський — про новий пакет допомоги від США: "Ціную виконання наших домовленостей з Байденом"

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Зеленський — про новий пакет допомоги від США: &quot;Ціную виконання наших домовленостей з Байденом&quot;
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність США за надання Україні пакета допомоги на 300 мільйонів доларів.

Про це глава держави написав на сторінці у соцмережі X.

Зеленський подякував Сполученим Штатам і американському народові, зазначивши, що вся відповідна зброя вкрай необхідна Україні на полі бою й для захисту тилових міст та інфраструктури.

"Ціную виконання наших домовленостей з Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу", — підкреслив президент.

Що відомо про новий пакет допомоги від США

12 березня радник глави Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван оголосив, що США надали Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів, до якого зокрема увійшли ПЗРК Stinger та снаряди до HIMARS.

Своєю чергою речник Пентагону Патрік Райдер поінформував про передачу протитанкових засобів, боєприпасів для ППО, снарядів калібру 155 міліметрів, у тому числі фугасні та касетні, а також 105 міліметрові боєприпаси.

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