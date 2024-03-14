Солом'янський районний суд Києва заарештував священника УПЦ МП Сергія Чертиліна. До повномасштабного вторгнення він служив у Генічеському районі Херсонської області. Після окупації переїхав до столиці.

Про це у Telegram повідомляє видання "Ґрати".

Повідомляється, що 12 березня 2024 року співробітники СБУ оголосили Чертиліну підозру у п'яти злочинах: державній зраді, колабораціонізмі, створенні злочинної організації, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії.

Того ж дня спецслужба повідомила про аналогічні підозри аналогічні підозри 14 членів організації "Союз православних журналістів". Це об'єднання, яке на своєму сайті публікує новини на церковну тематику та підтримує УПЦ МП.

"За версією слідства, бізнесмен з Донбасу Віктор Вишневецький, який є головним спонсором "Союзу православних журналістів", створив "організовану злочинну групу, яка розпалювала міжрелігійну ворожнечу і розповсюджувала проросійську пропаганду". До цієї діяльності, як вважає СБУ, він долучив, 14 людей, які також "бажають знищення української держави", зокрема Сергія Чертиліна", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний Чертилін заперечив провину і заявив про проукраїнську позицію. Його захист оскаржуватиме рішення про арешт.

Раніше в СБУ в Івано-Франківській області повідомили, що жительці окупованого Скадовська на Херсонщині слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у колабораціонізмі. Вона організовувала заходи на підтримку Росії, залучаючи неповнолітніх, зокрема, й свою доньку.

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