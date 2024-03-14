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Виконував обов'язки конвоїра в катівнях: нацгвардійця армії РФ підозрюють у тортурах та вбивстві жителів Херсонщини
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Виконував обов'язки конвоїра в катівнях: нацгвардійця армії РФ підозрюють у тортурах та вбивстві жителів Херсонщини

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Нацгвардієць армії РФ
Нацгвардієць армії РФ, якого підозрюють у жорстокому поводженні та вбивстві жителів Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області/Telegram

Нацгвардійця російської армії підозрюють у жорстокому поводженні та катуванні жителів Херсонської області.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області в Telegram.

За даними правоохоронців, військовослужбовець 50 окремої бригади оперативного призначення Федеральної служби військ національної гвардії РФ під час окупації Херсона виконував обов’язки конвоїра у створеній РФ катівні.

Підозрюваний не лише брав участь у незаконному ув’язненні людей та охороні камер у катівні, а й піддав різним тортурам аби "вибити" зізнання щодо причетності до співпраці з ЗСУ, дізнатися інформацію про учасників тероборони та інших проукраїнські налаштованих жителів міста, зазначили в поліції.

"Поліцейські встановили особи чотирьох херсонців, яких у різні періоди під час окупації ув’язнювали в катівні, не давали їжі та воді, предметів гігієни та тримали в антисанітарних умова", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний в ніч із 17 на 18 червня 2022 року разом з іншими військовими РФ увійшли до камери, де тримали трьох херсонців. Вони жорстко забили 42-річного чоловіка до смерті. "Конвоїр" у цей час наглядав за катуванням та спостерігав за іншими утримуваними, щоб вони не втекли.

Нацгвардійцю РФ інкримінують пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаному з умисним вбивством, що вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що відомо про російські катівні на Херсонщині

Під час окупації Херсона у місті "працювали" близько 20 катівень, куди забирали та піддавали тортурам українських активістів. Скільки людей утримували в них остаточно не відома, але близько 400 — вважають безвісти зниклими.

За даними поліції станом на 14 січня 2023 року російські окупанти облаштували дві катівні в одному з сіл тимчасово окупованого Скадовського району.

3 січня 2023 року у Херсоні в підвальному приміщенні будівлі головного управління поліції Херсонської області спеціалізована слідчо-оперативна група виявила катівню, яку облаштували російські окупанти.

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