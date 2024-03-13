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Жительці Скадовська заочно повідомили підозру у колабораціонізмі — СБУ
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Жительці Скадовська заочно повідомили підозру у колабораціонізмі — СБУ

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Жительці Скадовська заочно повідомили підозру у колабораціонізмі — СБУ
Фото: Facebook/СБУ Івано-Франківської області

Жительці окупованого Скадовська слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у колабораціонізмі. Вона організовувала заходи на підтримку Росії, залучаючи неповнолітніх, зокрема, й свою доньку.

Про це інформують на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області.

Як йдеться в дописі, у липні 2023 року підозрювана почала працювати у "відділі молоді і спорту військово-цивільної адміністрації Скадовського муніципального округу".

Жительці Скадовська повідомили підозру у колабораціонізмі
Фото: Facebook/СБУ Івано-Франківської області

"На цій посаді жінка ініціативно організовує численні публічні заходи для зміцнення окупаційної влади, проводить серед дітей та молоді агітацію за Росію, її політичне керівництво та армію агресора. Зокрема, фігурантка брала активну участь у проведенні російських виборів депутатів різних рівнів, які проходили в окупованому Скадовську у вересні 2023 року", — пишуть в СБУ.

Окрім цього, жителька Скадовська використала у своїй роботі неповнолітню дочку, яка намалювала портрет Путіна і давала коментарі іноземним "спостерігачам" та пропагандистським медіа.

"Також колаборантка проводила акцію, присвячену приєднанню окупованих територій до складу РФ, організовувала марш під російськими прапорами на день визволення міста від фашистських загарбників. Спільно з окупаційною владою АР Крим та представниками регіонів держави-агресора створювала відеоролик до так званого "дня народної єдності", — йдеться в дописі.

Під час святкування дня Скадовська підозрювана організувала заходи, на яких неповнолітні були одягнені у форму окупаційної армії та футболки із символікою партії "Єдіная Росія".

Слідчі СБУ повідомили жінці підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ. Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років.

Розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

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