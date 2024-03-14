Волонтери прилаштували 5 цуценят, врятованих після обстрілу на Тернопільщині

Волонтери прилаштували 5 цуценят, врятованих після пожежі на Кременеччині, де 12 березня росіяни вдарили "шахедами" в об’єкт інфраструктури.
Волонтерка Інна Мельничук привезла тварин у Великі Гаї. Тут свою домівку знайшла одна з собак. Також сім’я погодилася тимчасово прихистити ще одну тварину.
"Вже одна мене обрала, мою руку облизує, значить буде в у нас. Собачку хотіли давно, бо в нас є велика прибудинкова територія. І бракує когось, хто буде гасати там, так, ти моя", —каже власниця собаки Олена.
Про те, що для цуценят, які вижили після пожежі, шукають господарів, Олена дізналася із соцмереж. Як назве собаку жінка ще не знає, але вже придбала для нього нашийник.
"Купили ошийника їй, вона вже буде в нас красива, з рожевим ошийником. Зараз будемо годувати, але вона вже хоче до хати, бо холодно".
Волонтерка Інна Мельничук каже, всього собак було восьмеро, двоє з них через пожежу не вижили. За її словами, порода цуценят невідома.
"Наталя Петраніч, жителька Кременця, звернулась за допомогою, щоб їх прилаштувати. Їх підкинули в мішку і працівник цього місця їх забрав на склади. Стався вибух і, що маємо, те маємо".
Крім Великих Гаїв, волонтери прилаштували цуценят у Петриків, Велику Березовицю, Почаїв та Вишнівець. Домівку шукають ще для одного цуценяти.
"У теперішній час дуже багато є собак. І це диво, що оцих 5 нам вдалося прилаштувати", —розповіла Інна Мельничук.
Загалом за 7 років волонтерства вдалося прилаштувати більш, ніж сотню собак, — розповіла волонтерка.
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