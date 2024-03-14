У ніч на 14 березня російська армія двічі вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Також скерували на регіону дрони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстрілювали район з артилерії. Під ударом були спершу Марганецька, а потім Червоногригорівська громади. Загиблих та поранених немає.

В інших районах регіону ніч минула без російських ударів.

Пізніше Сергій Лисак повідомив, що вночі сили протиповітряної оборони знищили три російські БпЛА. Їх збили над Синельниківським, Дніпровським та Новомосковським районами.

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