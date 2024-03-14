НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України
РОСІЯВИБОРИОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуКРИМПолітикаСвіт

Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вибори в РФ
Вибори в РФ. Фото: Getty Images

Очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив голова парламентського комітету із закордонних справ Литви Жигімантас Павільоніс у соцмережі Х.

Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн – України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

Парламентарі наголосили, що Росія організувала "вибори", які збіглися з 10-ю річницею незаконної анексії Криму, "що є явною провокацією".

"Росія має намір поширити ці вибори на території, які вона окупувала та незаконно анексувала в Україні, що виглядає як спроба легітимізувати її тимчасову окупацію української території", — йдеться у заяві.

Голови комітетів наголосили, що проведення цих "виборів" на окупованих Росією українських територіях є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Ми рішуче засуджуємо імперіалістичні дії Росії та її тяглу агресію проти України. Ми беззастережно відкидаємо легітимність виборів, які проводить Росія на окупованих українських територіях. Такі дії Росії на міжнародно визнаній території України є абсолютно нелегітимними та не будуть визнані міжнародною спільнотою", — йдеться у заяві.

Голови комітетів висловили солідарність з Україною та підтвердили її повну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її визнаних міжнародних кордонів.

"Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ані вільними, ані справедливими, вони будуть затьмарені всебічним придушенням опозиції та незалежних ЗМІ, а також повною відсутністю легітимних альтернатив, відсутністю міжнародного контролю, що призведе до результатів, позбавлених будь-якої подоби демократичної законності", — зазначили парламентарі.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Опубліковане легіоном "Свобода Росії" відео "з Тьоткіного" зняте в селі на Сумщині
Опубліковане легіоном "Свобода Росії" відео "з Тьоткіного" зняте в селі на Сумщині
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Столтенберг: вибори у Росії не принесуть якісь зміни в Кремлі
Столтенберг: вибори у Росії не принесуть якісь зміни в Кремлі
РДК
На території Курської та Бєлгородської областей ведуться бої — Юсов
На початок