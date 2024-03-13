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Комісія у закордонних справах Латвії попросила Сейм проголосувати за нелегітимність виборів президента Росії
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Комісія у закордонних справах Латвії попросила Сейм проголосувати за нелегітимність виборів президента Росії

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Вибори
Білборд з агітаційною рекламою виборів президента РФ у тимчасово окупованому Донецьку, Україна, 13 березня 2024 року. Фото: AP

Парламент Латвії завтра, 14 березня, розгляне проєкт заяви комісії із закордонних справ про визнання незаконними виборів" президента Росії, які відбудуться цими вихідними.

Про це повідомляє пресслужба Сейму Латвії.

Комісія у закордонних справах Сейму в середу, 13 березня, підготувала та ухвалила відповідну заяву, яка, серед іншого, містить категоричне невизнання легітимності виборів президента РФ, зокрема на тимчасово окупованих і незаконно анексованих територіях України.

"Сьогодні в Росії панує авторитарний режим, який характеризується фіктивними виборами та імітацією демократії. Ці президентські вибори не будуть ані вільними, ані справедливими, із широким придушенням опозиції та незалежних ЗМІ. У них немає гідної довіри політичної конкуренції та бракує незалежного міжнародного моніторингу, тому вибори президента Росії не мають демократичної легітимності", – наголосив голова комісії Ріхардс Кол.

У своїй заяві комісія також рішуче засуджує "імперіалістичні дії Росії" та її нинішню агресію проти України та вимагає від її уряду припинити всі форми "тортур і жорстокого поводження з політичними в'язнями", а також скасування всіх необґрунтованих звинувачень та негайного та безумовного звільнення всіх "політично вмотивованих в'язнів".

Крім цього, наголошується, що Євросоюз, його країни-члени та союзники по всьому світу повинні продовжувати надавати всебічну підтримку Україні, включаючи політичну, економічну, фінансову та військову допомогу, а також підтримку громадянського суспільства та національного відновлення.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

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