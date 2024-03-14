Верховна Рада та Міністерство закордонних справ України закликали уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації, парламентські асамблеї не визнавати результати "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, документ підтримали 282 депутати.

Депутати закликають засудити дії РФ з організації та проведення так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України.

Крім того, у зверненні українські парламентарі закликають:

протидіяти спробам Росії залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

посилити санкційний тиск на Росію та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян РФ, причетних до організації та проведення незаконних "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України;

консолідувати зусилля всіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;

узяти активну участь у реалізації "формули миру" президента України (української "формули миру") та в установчому Глобальному саміті миру.

У МЗС України заявили, що кампанія з імітації виборів президента РФ, яку російська влада здійснює на ТОТ "демонструє подальше зухвале нехтування Росією нормами та принципами міжнародного права".

"Попри неодноразове засудження світовою спільнотою проведення РФ під виглядом "псевдореферендумів" та "виборів" юридично нікчемних заходів на ТОТ України, керівництво РФ свідомо ігнорує заклики до припинення подібних дій та, всупереч численним резолюціям ГА ООН і рішенням низки інших авторитетних міжнародних організацій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, не полишає спроб анексії тимчасово окупованих Росією внаслідок збройної агресії територій України шляхом поширення на них норм російського законодавства", — заявили у міністерстві.

У МЗС наголосили, що проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України "є незаконним та не матиме жодних правових наслідків".

"Примусове залучення до участі у "виборах" мільйонів громадян України, які мешкають на ТОТ, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним. Зазначене, у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії в РФ загальновизнаним демократичним принципам і стандартам проведення виборів, усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "псевдовиборів", — йдеться у заяві.

У міністерстві закликали жителів окупованих територій не брати участі у "виборах" президента РФ.

"Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним зокрема на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів, та попереджає про притягнення усіх порушників українського законодавства до правової відповідальності", — зазначили в МЗС.

Українські дипломати також закликали міжнародні медіа та публічних осіб не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс “виборами”, використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.