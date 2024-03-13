У Держдепі США відреагували на ідею давати Україні допомогу у кредит

У Державному департаменті США вважають недоречною пропозицію надавати Україні військову допомогу в кредит.

Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми не думаємо, що обтяжувати Україну мільярдами доларів зовнішнього боргу, коли вона намагається відродити свою економіку, що, зрештою, є найкращим способом для неї – стати на власні ноги і захистити себе без допомоги з інших країн, – є зараз доречним кроком", — сказав він.

Що відомо про законопроєкт про допомогу Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.