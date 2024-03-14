На кордоні із Білоруссю на Волині будують фортифікаційні споруди

У північній частині Волині триває зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони.

Зі слів Юрія Погуляйка, на кордоні наразі облаштовують протитанкові рови, монтують залізобетонні конструкції і зводять невибухові загородження.

Як повідомив на початку березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів. на Волинь спрямували 1,5 мільярда гривень.

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