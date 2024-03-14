НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На кордоні із Білоруссю на Волині будують фортифікаційні споруди
БІЛОРУСЬРегіони

На кордоні із Білоруссю на Волині будують фортифікаційні споруди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Фортифікаційні споруди на кордоні із Білоруссю на Волині
Зведення фортифікаційних споруд на кордоні із Білоруссю на Волині, березень 2024. Фото: Волинська обласна військова адміністрація

У північній частині Волині триває зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони.

Зі слів Юрія Погуляйка, на кордоні наразі облаштовують протитанкові рови, монтують залізобетонні конструкції і зводять невибухові загородження.

Як повідомив на початку березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів. на Волинь спрямували 1,5 мільярда гривень.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Мігранти
У Польщі зафіксували рекордний показник спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі
кордон, захисні споруди, Бунечко, Житомирська ОВА, Білорусь, вторгнення, Житомирщина
Захисні споруди на кордоні з Білоруссю: голова Житомирської ОВА розповів, як укріплюється область
ЄС
У Європарламенті мають обговорити заборону імпорту агропродукції з РФ та Білорусі
ЗС РФ та Білорусі
На тлі військових навчань у Білорусі можуть з'явитися фейки про наступ на Київ — ЦПД
На початок