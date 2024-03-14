У Тернополі з нагоди Дня добровольця 15 родин загиблих бійців отримали їхні посмертні нагороди. Захід відбувся в Музеї національно-визвольної боротьби.

Про це розповіла Суспільному речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко.

Ордени "За мужність" третього ступеня. Фото: Суспільне Тернопіль

За її словами, вручали ордени "За мужність" третього ступеня. З них 12 нагород вручили родинам військовослужбовців Збройних сил України і 3 нагороди — родинам бійців Нацгвардії.

Ганна Василенко, речниця обласної військової адміністрації. Фото: Суспільне Тернопіль

"Багато хлопців, яких ми сьогодні вшановували і вручали посмертні нагороди, були добровольцями, самі пішли до лав ЗСУ. Вони боролися за нашу перемогу та загинули за Україну. Саме 14 березня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності прибули 500 бійців-добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися й вирушили на схід України, щоб захищати нашу державу та її суверенітет".

Учасники заходу. Фото: Суспільне Тернопіль

Галина Тібекіна отримала посмертну нагороду чоловіка. Він пішов на фронт в кінці березня 2022 року.

Галина Тібекіна, дружина загиблого бійця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Йому подзвонили й сказали, що на нього чекає повістка. Він зранку наступного дня сказав: "Я їду, я давав присягу, я повинен це зробити. Це моя держава". Він хотів піти воювати ще в 2014 році, але я його зупинила. Ми тоді жили за кордоном, а коли почалося повномасштабне вторгнення, то ні я, ні мої сльози, благання не могли його зупинити. В останні дні служби він возив хлопців з передової назад в укриття. Кожен день ризикував, це була робота під обстрілами. У той день, коли він загинув, ще встиг завести бійців в укриття. В окоп потрапив снаряд, усі, хто там був, загинули".

Рідні загиблих бійців отримують їхні посмертні нагороди. Фото: Суспільне Тернопіль

Автор: Сніжана Заверуха