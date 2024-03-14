НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З нагоди Дня добровольця родини бійців у Тернополі отримали їхні посмертні нагороди
ВІЙНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З нагоди Дня добровольця родини бійців у Тернополі отримали їхні посмертні нагороди

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Під час вручення нагород родинам бійців. Березень, 2024
Під час вручення нагород. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі з нагоди Дня добровольця 15 родин загиблих бійців отримали їхні посмертні нагороди. Захід відбувся в Музеї національно-визвольної боротьби.

Про це розповіла Суспільному речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко.

Ордени "За мужність" третього ступеня, посмертні нагороди бійців
Ордени "За мужність" третього ступеня. Фото: Суспільне Тернопіль

За її словами, вручали ордени "За мужність" третього ступеня. З них 12 нагород вручили родинам військовослужбовців Збройних сил України і 3 нагороди — родинам бійців Нацгвардії.

Ганна Василенко, речниця Тернопільської обласної військової адміністрації
Ганна Василенко, речниця обласної військової адміністрації. Фото: Суспільне Тернопіль

"Багато хлопців, яких ми сьогодні вшановували і вручали посмертні нагороди, були добровольцями, самі пішли до лав ЗСУ. Вони боролися за нашу перемогу та загинули за Україну. Саме 14 березня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності прибули 500 бійців-добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися й вирушили на схід України, щоб захищати нашу державу та її суверенітет".

Учасники заходу в Музеї національно-визвольної боротьби
Учасники заходу. Фото: Суспільне Тернопіль

Галина Тібекіна отримала посмертну нагороду чоловіка. Він пішов на фронт в кінці березня 2022 року.

Галина Тібекіна, дружина загиблого бійця ЗСУ
Галина Тібекіна, дружина загиблого бійця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Йому подзвонили й сказали, що на нього чекає повістка. Він зранку наступного дня сказав: "Я їду, я давав присягу, я повинен це зробити. Це моя держава". Він хотів піти воювати ще в 2014 році, але я його зупинила. Ми тоді жили за кордоном, а коли почалося повномасштабне вторгнення, то ні я, ні мої сльози, благання не могли його зупинити. В останні дні служби він возив хлопців з передової назад в укриття. Кожен день ризикував, це була робота під обстрілами. У той день, коли він загинув, ще встиг завести бійців в укриття. В окоп потрапив снаряд, усі, хто там був, загинули".

У Тернополі рідні загиблих бійців отримують їхні посмертні нагороди
Рідні загиблих бійців отримують їхні посмертні нагороди. Фото: Суспільне Тернопіль

Автор: Сніжана Заверуха

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок
На Вінниччині російський безпілотник влучив у житловий будинок
На Закарпатті попрощалися із захисником Юрієм Пітром
На Закарпатті попрощалися із захисником Юрієм Пітром
Ілюстративне фото: GETTY IMAGES
На Миколаївщині зменшилась кількість злочинів проти основ нацбезпеки — облпрокуратура
Арсен Жумаділов
Державний оператор тилу вже зекономив 4,6 млрд гривень — Жумаділов
На початок