У Полтаві розглядали справу депутата Диканя та посадовця Шевельова

В Октябрському райсуді Полтави 14 березня досліджували речові докази у справі депутата міськради Євгена Диканя та начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Миколи Шевельова. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Що розглядали під час судового засідання 14 березня 2024-го року

На засідання 14 березня прокурор приніс 30 стодоларових купюр. Це гроші, які передав потерпілий Іван Сасін адміністратору ресторану "Болоньєтта". Цей заклад належить обвинуваченому Євгену Диканю. Адвокати обвинувачених просили не долучати до справи цих грошей.

"Ні у Диканя, ні у Шевельова дані грошові кошти не вилучалися. Вони були вилучені у громадському місці у смітнику. Незрозуміло, яке відношення ці грошові кошти мають до обставин справи", — сказав адвокат Миколи Шевельова Владислав Пожидаєв.

Представник потерпілого Віталій Арзуманян під час засідання. Фото: Суспільне Полтава

Гроші потерпілому Івану Сасіну видали правоохоронці. Номери купюр напередодні зазначили у протоколі. Купюри із цими ж номерами згодом і вилучили, зазначив представник Сасіна Віталій Арзуманян.

"Потерпілий Сасін передавав грошові кошти за вказівкою обвинуваченого Диканя адміністратору «Болоньєтти», саме адміністратору. В подальшому буде досліджено і протокол негласних слідчих розшукових дій, тобто саме відеоматеріали та аудіоматеріали, які підтверджують дану передачу адміністратору. А також вказівку обвинуваченого Сасіну передати дані кошти адміністратору", — розповів прокурор Сергій Дяченко.

Учасники судового засідання. Фото: Суспільне Полтава

До справи також долучили телефон адміністратора ресторану, котрому Іван Сасін передавав гроші, а також готівку, що вилучили під час затримання у Євгена Диканя. На засіданні також переглянули відео затримання Диканя, яке відбулося 2 вересня 2021-го року у Полтавській міськраді.

У судовому засіданні суддя оголосила перерву до 25 березня.

Що відомо про судову справу за участю Диканя та Шевельова

Депутата Полтавської міської ради Євгена Диканя та начальника міського управління з питань містобудування та архітектури Миколу Шевельова підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від полтавського підприємця Івана Сасіна. Той мав заплатити за отримання дозвільних документів. Через це 2 вересня 2021-го року у Полтавській міській раді відбулися обшуки. Обидва підозрюваних свою причетність до цього заперечують.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook