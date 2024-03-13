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У Херсоні затримали депутатку облради, яка допомагала окупаційній владі облаштовувати шпиталі для військових РФ
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У Херсоні затримали депутатку облради, яка допомагала окупаційній владі облаштовувати шпиталі для військових РФ

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Депутатка Херсонської облради, колаборантка, СБУ, Херсон
Співробітники СБУ повідомляють про підозру у колабораціонізмі депутатці Херсонської обласної ради, Херсон, березень 2024 р. Фото: СБУ/Telegram

У Херсоні співробітники Служби безпеки України викрили та затримали депутатку обласної ради, яка співпрацювала з російськими окупантами. Слідчі встановили, що вона допомагала відкривати у захоплених міських лікарнях російські військові шпиталі.

Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України.

У дописі йдеться, що чинна депутатка Херсонської облради після захоплення військовими РФ Херсона підтримала окупантів і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

"За особистої протекції гауляйтера Сальдо колаборантку призначили очільницею незаконного "управління охорони здоров’я" у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ. На цій "посаді" вона організовувала переобладнання захоплених лікарень під військові шпиталі для поранених російських військових. Крім цього займалась постачанням медпрепаратів для російських військ та окупаційних органів країни-агресора", — повідомили в СБУ.

Заради конспірації, йдеться у дописі, жінка працювала під псевдонімом. Після звільнення Херсона вона зашилась у місті. У СБУ повідомили, що вона планувала втекти до тимчасово окупованого Криму під вигаданим ім’ям, але її затримали.

Наразі депутатка перебуває під вартою, їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 ККУКолабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.. Підозрюваній загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше в СБУ в Івано-Франківській області повідомили, що жительці окупованого Скадовська на Херсонщині слідчі Служби безпеки України заочно повідомили підозру у колабораціонізмі. Вона організовувала заходи на підтримку Росії, залучаючи неповнолітніх, зокрема, й свою доньку.

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