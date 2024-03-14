Петро Порошенко програв суд проти прикордонників та віцеспікера Верховної Ради

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка до віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7 прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби України. Порошенко просив компенсувати йому затрати на переліт до США.

Як повідомила Суспільному головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю та пресою Львівського окружного адміністративного суду Тетяна Романів, 13 березня відбулося засідання суду у справі за позовом Петра Порошенка.

"Вчора (13 березня, — ред.) також було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою задоволення позову Петра Олексійовича відмовлено повністю", — каже вона.

Під час підготовчого засідання, яке відбулось 17 січня, представник Порошенка Ігор Головань заявляв, що серед вимог нардепа є відмінити та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасувати рішення Державної прикордонної служби про відмову у перетині державного кордону. А крім того — стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень.

Під час засідання Ігор Головань надав докази щодо витрат Порошенка на відрядження, яке не відбулось через заборону виїзду. Це зокрема рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень.

Що відомо про скасування дозволу на відрядження Порошенка

1 грудня 2023 року експрезидент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та Сполучених Штатів та назвав це "антиукраїнською диверсією".

Нардеп від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що розпорядження голови парламенту Руслана Стефанчука на відрядження Петра Порошенка скасував віцеспікер Верховної ради Олександр Корнієнко.

У коментарі Суспільному речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і правил перетину кордону громадянами України.

Зі свого боку заступник голови парламенту Олександр Корнієнко коментарі каналу "Рада", заявив що скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

2 грудня у Службі безпеки України пояснили, що Росія планувала використати зустріч експрезидента і голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном у своїх ІПСО проти України. Через це зокрема Порошенка не випустили у закордонне відрядження. Зі свого боку угорська влада заявила, що відмова у виїзді за кордон Порошенку — "ще один доказ неготовності України до вступу у ЄС".

У травні колишнього президента Петра Порошенка прикордонники також не випустили за кордон. Тоді Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Підставою відмови у виїзді прикордонники називали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" — не зчитувався QR код.