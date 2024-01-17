Сьогодні, 17 січня, у Львівському окружному суді відбулось підготовче засідання щодо позову Петра Порошенка. П'ятий Президент України подав до суду на 7 прикордонний Карпатський загін Держприкордонслужби України через те, що його не випустили у закордонне відрядження в грудні 2023 року. Та на першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка, який скасував дозвіл на поїздку.

Судове засідання відвідали кореспонденти Суспільного.

У залі суду Петро Порошенко не з'явився. Його представник Ігор Головань заявив, що серед вимог нардепа є: відмінити та визнати незаконним скасування розпорядження про відрядження Порошенка до Польщі та США, скасувати рішення Державної прикордонної служби про відмову у перетині державного кордону. А крім того — стягнути з обох відповідачів по 500 тисяч 85 гривень.

Під час засідання Ігор Головань надав докази щодо витрат Порошенка на відрядження, яке не відбулось через заборону виїзду. Це зокрема рахунок за придбані авіаквитки, витрати на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень. Також представник експрезидента затребував надати лист, на основі якого Петру Порошенку не дозволили перетнути кордон.

"Ми в цій справі хочемо довести, що, по-перше, взагалі відсутні будь-які підстави для непропуску через кордон, особливо, якшо мова йде про народних депутатів, оскільки Закон України "Про статус народного депутата" прямо вказує, що права конституційні народних депутатів України на час воєнного стану не можуть обмежуватись", — каже Ігор Головань.

Після засідання представник заступника голови Верховної ради та представник 7 прикордонного Карпатського загону Держприкордонслужби справу не коментували.

Речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська так пояснила позицію прикордонників:

"Щодо народного депутата, який вас цікавить, то у прикордонників була наявна інформація, що його відрядження на виїзд за кордон було скасоване, тому йому було відмовлено у праві перетину державного кордону України".

Представник відповідача попросив про перерву в судовому засідання, щоб ознайомитись з документами. Наступний розгляд справи відбудеться 7 лютого.

Що відомо про скасування дозволу на відрядження Порошенка

1 грудня 2023 року експрезидент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та Сполучених Штатів та назвав це "антиукраїнською диверсією".

Нардеп від парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що розпорядження голови парламенту Руслана Стефанчука на відрядження Петра Порошенка скасував віцеспікер Верховної ради Олександр Корнієнко.

У коментарі Суспільному речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і правил перетину кордону громадянами України.

Зі свого боку заступник голови парламенту Олександр Корнієнко коментарі каналу "Рада", заявив що скасував міжнародне відрядження Петра Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

2 грудня у Службі безпеки України пояснили, що Росія планувала використати зустріч експрезидента і голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном у своїх ІПСО проти України. Через це зокрема Порошенка не випустили у закордонне відрядження. Зі свого боку угорська влада заявила, що відмова у виїзді за кордон Порошенку — "ще один доказ неготовності України до вступу у ЄС".

У травні колишнього президента Петра Порошенка прикордонники також не випустили за кордон. Тоді Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Підставою відмови у виїзді прикордонники називали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" — не зчитувався QR код.