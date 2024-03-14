Бойовика з Луганщини засудили до 12 років в'язниці з повною конфіскацією майна

Бойовика з Довжанського району Луганщини, який добровільно пішов до окупаційної армії та воював проти ЗСУ засудили до 12 років в'язниці. Чоловік потрапив у полон в серпні минулого року в районі Гірського Сєвєродонецького району.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Під час широкомасштабної російської навали 43-річний житель окупованого Довжанського району Луганської області добровільно підписав контракт із так зв. "народною міліцією ЛНР". Його було зараховано на посаду "стрільця" з окладом у 186 тис. російських рублів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що засуджений воював на Луганщині та Донеччині, зокрема під Соледаром, у складі 123-й ОМСБр ЗС РФ, двічі зазнав важких поранень.

За даними СБУ, у серпні 2023 року чоловік потрапив у полон у районі Гірського. Він зізнався, що на службу до окупантів та вбивство українців пішов через великі гроші.

За ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь громадянина України у незаконних збройних формуваннях) бойовика засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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