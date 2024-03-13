Двох експравоохоронців підозрюють в систематичному катуванні жителів Луганщині

Слідчі СБУ зібрали докази проти двох колишніх правоохоронців з Луганщини, які перейшли на бік окупантів та організували систематичне катування затриманих місцевих жителів, в яких також самі брали участь.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

"Один із підозрюваних ‒ луганчанин, ексміліціонер, який в кінці 2015 року добровільно став "оперативним співробітником МДБ ЛНР". На початку березня 2022 року він облаштував катівню у захопленій адмінбудівлі Сватівської державної податкової інспекції", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік мав придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими місцевими. Серед потерпілих були ексміський голова, депутат райради та місцева жінка.

"Затриманим наносили удари по різних частинах тіла кулаками та прикладом автомата, обливали поверхню стегон киплячою водою. Жінці приєднували до мочок вух дроти та били струмом, погрожували фізичною розправою", — розповіли у прокуратурі.

Також інший підозрюваний, житель міста Сорокине Луганської області, колишній співробітник пенітенціарної служби став "заступником начальника Суходільської виправної колонії Управління виконання покарань МВС ЛНР".

За даними слідства, він віддавав накази застосовувати фізичні та психологічні тортури, затриманих били струмом, систематично били кийками, змушували впродовж цілого дня стояти під палючим сонцем без води.

У відомстві додали, що чоловік також особисто брав участь у тортурах над полоненими.

Обом чоловікам заочно повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни (2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм загрожує довічне ув'язнення.

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