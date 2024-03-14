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Використали схему "Вашу картку заблоковано". Жителька Франківщини перерахувала шахраям 30 тисяч гривень
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Використали схему "Вашу картку заблоковано". Жителька Франківщини перерахувала шахраям 30 тисяч гривень

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Використали схему &quot;Вашу картку заблоковано&quot;. Жителька Франківщини перерахувала шахраям 30 тисяч гривень
Фото ілюстративне: Unsplash

30 тисяч гривень перерахувала шахраям жителька Івано-Франківщини. Вони використали схему "Вашу картку заблоковано".

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області.

До поліцейських звернулася жителька Косівської громади та повідомила, що її ошукали.

"Жінка розповіла, що до неї зателефонував нібито оператор банку та повідомив, що її банківську карту заблоковано через уведення неправильного пароля. Отож для розблокування необхідно виконати низку операцій, що потерпіла і зробила. Опісля з рахунку списали 30 тисяч гривень", — йдеться у дописі.

Щоб не потрапити в пастку шахраїв, поліцейські рекомендують дотримуватися таких правил:

  • ніколи не переходьте за посиланням в електронних листах, які пропонують вам увести особисту інформацію, навіть якщо вам здається, що відправник — ваш банк;
  • переконайтеся, що вебсторінка не містить граматичних помилок або незрозумілих слів. Це може свідчити про те, що сайт — фейковий і його створили лише для крадіжки;
  • не здійснюйте ніяких фінансових операцій та не перераховуйте гроші на невідомі рахунки.

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