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У високогір'ї Франківщини — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати
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У високогір'ї Франківщини — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати

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У високогір'ї Франківщини — значна сніголавинна небезпека. Туристам радять утриматися від походів у Карпати
Фото ілюстративне: Василь Фіцак

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

У високогір'ї Івано-Франківської області впродовж 14-15 березня 2024 року очікується значна сніголавинна небезпека — 3 рівеньГлибина снігового покриву становить 50-70 см. Велика небезпека сходження лавин.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", — йдеться у дописі.

Правила, яких необхідно дотримуватися під час снігопадів у горах:

  • не ходити у гори поодинці;
  • перед походом обов’язково подивитися прогноз погоди та інформацію про стан снігового покриву;
  • уважно оглядати схили перед тим, як їхати чи йти;
  • не підходити близько до краю снігового покриву;
  • у разі сходження лавини намагайтеся втекти вбік;
  • користуйтеся застосунком "Порятунок у горах".

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