Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
У високогір'ї Івано-Франківської області впродовж 14-15 березня 2024 року очікується значна сніголавинна небезпека — 3 рівеньГлибина снігового покриву становить 50-70 см. Велика небезпека сходження лавин.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я", — йдеться у дописі.
Правила, яких необхідно дотримуватися під час снігопадів у горах:
- не ходити у гори поодинці;
- перед походом обов’язково подивитися прогноз погоди та інформацію про стан снігового покриву;
- уважно оглядати схили перед тим, як їхати чи йти;
- не підходити близько до краю снігового покриву;
- у разі сходження лавини намагайтеся втекти вбік;
- користуйтеся застосунком "Порятунок у горах".
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