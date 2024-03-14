На Луганщині загинув 22-річний військовий з Одеської області

На Луганщині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Одеської області Руслан Шлапак.

Про це 14 березня повідомили у Любашівській громаді.

Руслан Шлапак був жителем села Бобрик Другий Подільського району. Він мав звання солдат і служив у відділенні зенітного ракетного взводу й аеромобільного батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

Хлопець народився 8 липня 2001 року. Він загинув 11 березня під час виконання бойового завдання в районі селища Білогорівка, що у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Про дату та час прощання із захисником повідомлять додатково.

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