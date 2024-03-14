Російська армія завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці. Також можливі перебої з мобільним зв'язком.

Про це повідомили в ОВА.

Внаслідок пошкоджень частина території Сумщини тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

"Мовлення тимчасово припинено, ведуться обстежувальні роботи та здійснюється планування для відновлення мовлення", - зазначила представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко.

Зранку в Сумській ОВА повідомляли, що вночі РФ атакувала "шахедами" цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також були ракетні удари по Шостці та Тростянцю.

Загалом вночі і зранку російська армія здійснила 13 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 35 вибухів, зазначали в ОВА.

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