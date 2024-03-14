Рештки свиней на полі: чи виявили на Хмельниччині африканську чуму

Яка причина загибелі свиней, трупи яких виявили другого березня жителі Розсошанської громади на смітнику, з’ясувати не вдалося. Зразки, взяті на аналізи четвертого березня, були непридатними для лабораторних досліджень.

Про це Суспільне Хмельницький розповів заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Гузар.

За його словами, рештки тварин занадто довго пролежали на смітнику і почали розкладатися. Інфекційних хвороб на кшталт сибірської виразки чи африканської чуми свиней на території області не виявляли. А викинуті просто неба рештки худоби в Розсошанській громаді виявляють найчастіше, сказав Ігор Гузар.

"Найбільше турбує той факт, що в Розсошанській громаді це вже не перший випадок і протягом останніх трьох років кожного року є звернення з приводу знаходження трупів тварин чи побічних продуктів тваринного походження на території громади. Я б не сказав, що це досить часте явище, але, як правило, це чотири-п’ять випадків за рік буває. Особливо — у весняну пору року, після танення снігу такі випадки виявляють", — каже Ігор Гузар.

Працівники комунального підприємства громади позбирали свинячі кістки та рештки у мішки, 4 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

З його слів, викидати рештки свійської худоби на смітники не можна. А закопувати на 280 діючих на Хмельниччині худобомогильниках можна лише трупи тварин, які померли від інфекційних хвороб. Решту мають переробляти. А стежити, куди жителі громади викидають трупи тварин, мають органи місцевого самоврядування — згідно з прийнятим у 2021 році законом України "Про побічні продукти тваринного походження".

"Мають бути встановлені місця для збору таких відходів. Тобто, мають бути металеві контейнери для збору чи трупів тварин, чи продуктів побічного тваринного походження. Дані продукти тваринного походження мають переробитися філією ДП "Укрветсанзавод", тобто, вони не можуть бути захоронені", — розповів заступник начальника Управління Держпродспоживслужби Хмельниччини.

За його словами, цього року викинуті трупи худоби виявили в Розсошанській, Ярмолинецькій і Чорноострівській громадах.

Що відомо про стихійне сміттєзвалище поблизу одного з сіл Хмельницького району

Другого березня біля села Скаржинці Розсошанської громади виявили стихійне сміттєзвалище. Туди, крім інших відходів, скидали шкіри й тельбухи свиней. Ліс поблизу місця, де викидали сміття, теж засмічений.

Ввечері другого березня до стихійного сміттєзвалища приїхав трактор й згорнув тельбухи свиней.

Четвертого березня сміттєзвалище у селі Скаржинці було у більш-менш упорядкованому вигляді. В той день комунальники там прибирали територію, вони позбирали рештки тварин у мішки. Ветеринари взяли зразки решток тварин на аналізи.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.