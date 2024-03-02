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Рештки тварин й сміття: на Хмельниччині виявили стихійне сміттєзвалище
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Рештки тварин й сміття: на Хмельниччині виявили стихійне сміттєзвалище

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Рештки тварин й сміття: на Хмельниччині виявили стихійне сміттєзвалище
Стихійне сміттєзвалище поблизу села Скаржинці, друге березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Біля села Скаржинці Розсошанської громади Хмельниччини виявили стихійне сміттєзвалище. Туди, крім інших відходів, скидають шкіри й тельбухи свиней.

Про це Суспільне Хмельницький розповів чоловік, який виявив сміттєзвалище, Віктор Кравчук.

Рештки тварин й сміття: на Хмельниччині виявили стихійне сміттєзвалище
Віктор Кравчук показав стихійне сміттєзвалище й рештки свиней на ньому, 2 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

За його слова, два роки тому місцеві зловили чоловіка, який ймовірно викидає на поле рештки свиней.

"Два роки тому місцеві побачили, як один чоловік звозить на стихійне сміттєзвалище біля Скаржинець трупи тварин. Тоді йому поліція сказала сплатити штраф 1094 гривні", — каже Віктор.

Рештки тварин й сміття: на Хмельниччині виявили стихійне сміттєзвалище
Рештки свиней, які виявили на стихійному сміттєзвалищі поблизу Хмельницького, 2 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Ліс поблизу місця, де викидають сміття, теж засмічений, говорить Віктор Кравчук.

Рештки тварин й сміття: на Хмельниччині виявили стихійне сміттєзвалище
Ліс поблизу стихійного сміттєзвалища теж засмічений, 2 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Сьогодні, другого березня, кореспондентці Суспільне Хмельницький не вдалось зв'язатись ні з сільським головою, ні з секретарем. Зі слів місцевих, у сільській раді їм пообіцяли прибрати рештки тварин у понеділок, четвертого березня. Згодом місцеві повідомили нашій кореспондентці, що ввечері до стихійного сміттєзвалища приїхав трактор й згорнув тельбухи свиней

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