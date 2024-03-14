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Двом воїнам з Хмельниччини відкрили пам'ятні дошки
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Двом воїнам з Хмельниччини відкрили пам'ятні дошки

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У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, відкрили меморіальні дошки двом військовим. Пам'ятний знак Роману Будовицькому встановили на фасаді гімназії № 4, де він навчався, Володимиру Тріщу — на будинку, де він проживав.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла представниця Кам’янець-Подільської міської ради Алла Чепелюк.

Меморіальна дошка Романа Будовицького з Хмельниччини
Меморіальна дошка Романа Будовицького, 14 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Алла Чепелюк

Роман Будовицький народився 1982 року. Закінчив фізико-математичний факультет і факультет фізичної культури Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Працював старшим лаборантом кафедри спорту та спортивних ігор. Упродовж 12 років був тренером з айкідо. На початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном, де займався волонтерською діяльністю, згодом повернувся в Україну. Його мобілізували до лав Збройних сил України 7 червня 2023 року. Був оператором відділення протитанкових ракетних комплексів взводу вогневої підтримки третьої аеромобільної роти. Чоловік загинув 27 липня 2023 року біля населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. Йому був 41 рік. У нього залишились батьки та донька.

Меморіальна дошка Володимиру Тріщі з Хмельниччини
Меморіальна дошка Володимиру Тріщі, 14 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Алла Чепелюк

Володимир Тріщ народився 15 вересня 1990 року. Брав участь у Революції Гідності. У складі 5 окремого батальйону Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор" долучився до бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. Захищав Донецький аеропорт. Був у підрозділі патрульної поліції особливого призначення "Гарпун". Чоловік навчався на базі 197 центру підготовки сержантського складу Сухопутних військ ЗСУ. 2020 року здобув кваліфікацію "Інструктор I рівня БАрС" і закінчив Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Брав участь у міжнародній Місії ООН в Демократичній Республіці Конго у складі 18 окремого вертолітного загону.

Володимир Тріщ з початку повномасштабного вторгнення у званні головного сержанта служив на посаді командира підрозділу у складі однієї з військових частин. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 25 червня 2023 року у Донецькій області від кульового поранення. Йому було 32 роки. У Кам'янці-Подільському йому посмертно присвоїли звання почесного громадянина міста.

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