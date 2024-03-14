Акцію "Lots of socks" організували у Полтаві. За благодійний внесок люди можуть придбати шкарпетки, а зібрані гроші спрямують на оренду приміщення. У ньому хочуть організовувати заняття для дітей із синдромом Дауна.

Акцію "Lots of socks" організували на підтримку людей із синдромом Дауна. У Художньому салоні, що на вулиці Соборності у Полтаві, люди можуть придбати різнокольорові шкарпетки.

Шкарпетки, які продають. Фото: М. Остроушко

Гроші з продажу спрямують на оренду приміщення для людей із синдромом Дауна. Про це Суспільному розповіла організаторка акції у місті та голова громадської організації "Полтава Даун Синдром" Марія Остроушко.

"Цього року ми плануємо орендувати приміщення для занять із дітьми, тому цього року збираємо на оренду приміщення, щоб мати можливість у майбутньому робити там групу подовженого дня, а поки заняття і зустрічі для родин", — розповіла Марія Остроушко.

За словами Марії, акція присвячена Всесвітньому дню людей із синдромом Дауна, який відзначають 21 березня.

"Ми збираємо фото від родин і родини самостійно у своїх соціальних мережах публікують фото у цих шкарпетках або будь-яких інших різнокольорових шкарпетках. Фото можна публікувати із хештегом 21.03, Lots of socks у своїх соціальних мережах. Це буде великою підтримкою. Люди розуміють, що ви толерантні, що ви знаєте, що таке синдром Дауна і хто такі люди із синдромом Дауна", - сказала Марія Остроушко.

Акцію "Lots of socks" у Полтаві організовують з 2018-го року, розповіла Марія Остроушко. За її словами, завершать акцію 21 березня.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook