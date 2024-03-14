У громаді на Буковині прощаються із полеглим на війні військовим Івасюком

14 березня у Кельменецькій громаді Чернівецької області прощаються з військовим Русланом Івасюком, який загинув у боях проти російської армії.

Про це на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Молодший сержант Руслан Івасюк служив у військовій частині А4689. Він загинув 5 березня на Донеччині, повідомили на сторінці Кельменецької громади у Facebook. З бійцем прощаються о 09:30 у селищі Кельменці.

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