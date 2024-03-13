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"Таємниці давньоруського городища": на Оствиці в Рівному розробили історичний квест для школярів
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"Таємниці давньоруського городища": на Оствиці в Рівному розробили історичний квест для школярів

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Історичний квест на Оствиці
Перший історичний квест на Оствиці для школярів різного віку. Фото: Суспільне Рівне, травень 2023 року

У парку історичної реконструкції "Городище Оствиця" в Рівному розробили квест "Таємниці давньоруського городища" для учнів 6-7 класів. Він має один рівень складності та 20 завдань.

Про це Суспільному розповіла проєктна менеджерка "Оствиці" Ольга Постнікова.

З її слів, завдання квесту "Таємниці давньоруського гордища" — на пошук, логіку і уважність:

"Буде задіяна вся територія парку історичної реконструкції "Городище Оствиця". Тематика квесту — це прив'язка до Русі ХІ-ХІІ століть. Будуть ігрові персонажі в історично правильному одязі. Попередньо — це човняр, знахар, воїн та житель городища. Діти побачать, як люди одягалися тисячу років тому, як жили на наших територіях".

Історичний квест на "Оствиці" — це інтерактив для школярів 11-13 років, він розрахований орієнтовно на 1 годину та 15-20 учасників, яких ділитимуть на 3-4 команди. Переможе та команда, яка першою пройде усі завдання.

"Головне — взяти з собою особисті речі. Це зручні взуття, одяг, пляшка води і головний убір. Квест плануємо провести у травні-червні цього року".

Квест "Таємниці давньоруського городища" реалізуєть за фінансової підтримки ЄС в рамках проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Данським інститутом культури, Чеським Центром та Французьким Інститутом у Грузії.

Це буде другий квест у парку історичної реконструкції. Перший — організували на Оствиці у 2023 році. Він має три рівні складності: початковий, для учнів 1-4 класів; середній, для учнів 5-8 класів; складний, для учнів 9-11 класів.

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