Сирський про складну ситуацію на східному фронті: "Приймаємо необхідні рішення"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. За його словами, російська армія зосередила основні зусилля в районах населених пунктів Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram за результатами відвідування району операції на напрямку активних дій російських окупантів, 13 березня.

"Попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування російських підрозділів у глибину українських бойових порядків. Після детального аналізу та оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що надалі забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту", — сказав головком ЗСУ.

Водночас Сирський зазначив, що, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність армії РФ на інших ділянках фронту "помітно знизилась".

"Це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів. За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", — сказав Сирський і додав, що все одно залишається "достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці".