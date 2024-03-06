Інформаційно-консультативний жіночий центр (ІКЖЦ) протягом майже 30 років займається гендерним питанням в Україні та забезпеченням рівності можливостей. Суспільне поговорило з директоркою ІКЖЦ Анастасією Ненькою про співпрацю зі Збройними силами, про жінок у війську та про роботу з постраждалими від сексуального насильства під час війни.

Чим займається Інформаційно-консультативний жіночий центр?

Організації в цьому році виповнюється 29 років. Ключова місія — дії, в тому числі на рівні держави, для забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. Я на можливостях наголошую, тому що з правами більш-менш зрозуміло, а з можливостями навіть для правників та правниць, які мають юридичну освіту, розшифровка десь на теоретичній базі лишається.

У нас є такі напрямки як навчання, адвокація, дослідження. Ми активно співпрацюємо з центральними органами виконавчої влади, з місцевою владою.

Коли і як ви долучились до організації?

У 1995-му я створила організацію Молодіжний рух за гендерну рівність "ВПЕРЕД". Я тоді ще навчалася в дев'ятому класі. Скористалася пільгами — безоплатною реєстрацією для тих, хто створює організацію в віці 14-16 років.

Можливо, слово гендер тоді у 80-х не вживалось, але я точно розуміла, на собі відчувала ці речі: я просто батькам задавала питання: наприклад, чому я не можу лобзиком працювати, про шкільні уроки праці… Директор моєї школи був дуже добре налаштований: індивідуально він мені дозволив відвідувати, але це було не системно, тобто я могла обирати, де мені більш подобається.

Офіційно долучилась (до ІКЖЦ — ред.) в 2017-му році, директоркою ми не поспішали переоформлювати документи: це скоріше частина технічна, але напевно років шість-сім можна вважати, що вже повністю займаюся діяльністю організацією.

Директорка Інформаційно-консультативного жіночого центру Анастасія Ненька

У мене є чітке бачення: нерозуміння і не впровадження принципів гендерної політики — це створення прокрустового ліжка для громадян і громадянок. Комусь воно може підійти, але здебільшого, ні. Держава у нас стає розбійником виходить несвідомо: просто забули спитати і у чоловіків, і жінок. Наша задача — м'яко дати розуміння цього.

Які запити організація зараз переважно отримує від представників сектору безпеки і оборони?

Більшість запитів — пояснити, що таке гендерна політика. Створюється система радників і радниць з гендерних питань, і людям важливо розуміти, чим вони займаються.

Який є прогрес щодо гендерної рівності у сфері безпеки і оборони?

Є бойові професії, які раніше були недоступні для жінок. З 2014-го, жінки, які, наприклад, виконували роботу снайперок, або обіймали будь-яку саме бойову посаду, не могли бути офіційно оформлені за нею. А це, зокрема, — інші пільги, інші виплати, інші соціальні статуси.

Здається, у 2019 році перелік бойових посад, які можуть обіймати жінки, доповнили. Це звичайно дало поштовх для деяких з них повернутися у сектор безпеки і оборони. Конкретний приклад з ДСНС — посади, пов'язані з хімічною небезпекою, з зануренням. Є жінки, які мали намір займатись цією сферою, але їх тоді не допускали до неї. І ось дізнавшись, що тепер ті посади доступні, вони оновили знання і повернулися в ДСНС.

ІКЖЦ розробив "Солдатську картку" про гендерну рівність у ЗСУ. Для чого вона потрібна?

Тиждень тому, коли ми нарешті підписали меморандум з Департаментом головної інспекції дотримання прав людини національної поліції, вони попросили, щоб ми таку картку зробили й для них.

А першу таку картку — про те, що таке гендерна рівність, що таке дискримінація, ми зробили ще у 2018-му. Поширювали її через Генштаб, безпосередньо у військових частинах.

Побачили, що інформація чудова, але незручно її носити. І наступного року ми зробили рівно по розміру військового квитка ще одну картку. Трошки доповнили зміст, але друга картка була видана з моментів практичності: там теж є контакти, є інформація. Там ми вже зробили великий наклад: мені здається, це вже було точно понад 150 тисяч.

Якою є позиція ІКЖЦ щодо мобілізації жінок?

Ми в організації це питання не обговорювали, тож висловлю свою позицію. Мені подобається ідея добровільного доєднання до лав ЗСУ і чоловіків, і жінок.

В 2022-му році в січні я робила все для того, щоб піти в військкомат. Я пройшла обстеження, отримала дозвіл на зброю. Мій військкомат працює у вівторок і четвер до другої дня і я дуже запам'ятала це, тому що 22-го телефоную, 40 хвилин лишається, там треба було фотографії зробити: Кажу: “мені показує навігатор 20 хвилин, я до вас їду, ви мене почекаєте?” Він каже: “Давайте 24-го о 9 ранку”.

Я не є експерткою у військовій справі, але я управлінка з досвідом. Я точно знаю, що ефективними є ті, хто мають глибоку експертизу на своїх місцях. Тому, думаю, що перші, хто може потрапити на свої місця в армії, це ті, хто йдуть зі своєї волі.

Якщо говорити про реалії, то, власне, в Україні доглядовою працею займаються переважно жінки. Саме тому, думаю, до них не застосовуються жорсткі мобілізаційні заходи, як до чоловіків.

ІКЖЦ також займається документуванням фактів сексуального насильства. Які заходи ви проводите?

Зроблю ремарку, що мова йде конкретно про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК). Іншими видами насильства, зокрема і гендерно зумовленого, ми не займаємось.

У 2015 році ми мали нагоду поспілкуватися з 38 жінками, які погодились про це поговорити. Для нас це було важливо, бо відмінність СНПК від інших видів сексуального насильства в тому, що це не лише зґвалтування. Це і примусове оголення, і примус до того, щоб спостерігати чи слухати, як відбувається насильство з іншими. Це примусова вагітність, примусовий аборт, примусовий шлюб. Одна справа прочитати про це у міжнародному протоколі, а інша — подивитися, як ми можемо ідентифікувати це в наших реаліях.

Ми думали, як можна реагувати на цей ганебний злочин. Інструментів було мало. На превеликий жаль, до повномасштабного вторгнення будь-які нормативно-правові документи, пов'язані з реагуванням на воєнні злочини, не могли мати таке трактування, оскільки воєнного стану не було. Він був кілька місяців в кількох областях.

"Є бойові професії, які були недоступні для жінок": Анастасія Ненька про ІКЖЦ, гендерну політику та стандарти НАТО. Засновниця Інформаційно-консультативного жіночого центру Олена Суслова та іракська правозахисниця Надія Мурад. Фото зі сторінки ІКЖЦ у Facebook

Ми слідкували за тим, як реагують на ці злочини в інших державах, де була війна, вивчали їх досвід. Знайшли роботу, за яку Надя Мурат і Денис Муквеге у 2018-му отримали Нобелівську премію. Це, власне, етичний кодекс поводження з постраждалими від СНПК. Прочитавши його, зрозуміли: маємо навчати тих, хто може працювати з людьми, які постраждали від СНПК, або з тими, кому може стати відомо про такі випадки. Розповідати, як їм діяти, щоб уникнути повторної травматизації, або принаймні її зменшити.

Ми є членами міжвідомчих регіональних груп, які займаються питаннями СНПК. Наш внесок — максимально поширити, знайти доступну мову, легкі алгоритми. Навчати на реальних кейсах, про які нам відомо.

І до речі, ця практика дає змогу аналізувати процедури, які існують при розгляді інших видів сексуального насильства. Тому що ми бачимо, ці практики, не те що не працюють, а створюють велику повторну травматизацію.

Чи працюєте ви з закордонними організаціями?

Звичайно. Хочу відзначити герцогиню Люксембургу (велика герцогиня Люксембургу Марія Тереза — ред.). Вона опікується питаннями постраждалих від СНПК. У неї є ініціатива Stand Speak Rise Up.

Латвійська організація "МАРТА". Вони працюють з постраждалими від насильства. Вони теж активно зреагували після повномасштабного вторгнення і зараз досі підтримують.

Об'єднані жінки-методистки — це релігійне об'єднання, але одна з його учасниць, ще й учасниця регіональної платформи "Жінки. Мир. Безпека", яку ми спільно організували у 2015-му. Вони теж нас підтримують в контексті роботи з СНПК.

Ще WAVE ("Жінки проти насильства Європи”). Допомога цієї організації неймовірна. Також наша організація є членами мереж Action Network (підтримується міністерством закордонних справ Німеччини) і GIZ — це мережа жінок-миротвориць.

"Є бойові професії, які були недоступні для жінок": Анастасія Ненька про ІКЖЦ, гендерну політику та стандарти НАТО. Директорка ІКЖЦ Анастасія Ненька та міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини Свенья Шульце. Фото надане Анастасією Ненькою

Також брала і збираюся брати участь у Комітеті зі справ жінок. Ці зустрічі відбуваються в Нью-Йорку. Я на них завжди говорю про те, яка нам потрібна допомога, і про те, що нам потрібна зброя. Наша сила в тому, щоб давати розуміння важливості допомоги України. І ми це доносимо.