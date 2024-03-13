У США можуть заблокувати ТікТок: Палата представників підтримала законопроєкт

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який змусить китайського власника TikTok або продати популярний відеододаток, або його заборонять в Сполучених Штатах.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що лідери республіканців пришвидшено провели законопроєкт через Палату представників з обмеженим обговоренням, і він був прийнятий 352 голосами проти 65.

Голосування відбулося, попри зусилля TikTok мобілізувати своїх 170 мільйонів користувачів у США проти цього заходу, а також на тлі спроб адміністрації Байдена переконати законодавців, що китайське володіння платформою становить серйозні ризики для національної безпеки Сполучених Штатів.

Видання зазначає, що законопроєкт чекає "важкий шлях" до ухвалення в Сенаті, де сенатор із Нью-Йорка Чак Шумер, лідер більшості, не зобов’язувався виносити його на голосування, а деякі законодавці пообіцяли боротися з ним. І навіть якщо Сенат ухвалить документ і він стане законом, закон, швидше за все, зіткнеться з юридичними проблемами.

Законопроєкт має на меті змусити ByteDance продати TikTok не китайським власникам протягом шести місяців. Якщо продаж не відбудеться, додаток буде заборонений.

Цей крок посилює протистояння між Пекіном і Вашингтоном щодо контролю над технологіями, які можуть вплинути на національну безпеку, свободу слова та індустрію соціальних мереж, пише NYT.

Спроби заборонити TikTok

Колишній президент Дональд Трамп у 2020 році намагався заблокувати новим американським користувачам завантаження WeChat і TikTok. У червні 2021 року президент Джо Байден відкликав укази Трампа, які мали на меті заборонити завантаження, і доручив Міністерству торгівлі провести огляд проблем безпеки, пов'язаних з цими застосунками.

У 2022 році президент Джо Байден підписав закон, спрямований на запобігання доступу до TikTok та його використання на державних пристроях.

Штат Монтана став першим штатом у США, який спробував заборонити TikTok. У травні 2023 року губернатор підписав закон, який забороняє TikTok. А 22 травня компанія TikTok Inc. подала у відповідь позов, який має на меті зберегти застосунок доступним для жителів Монтани. Заборона мала набути чинності з 1 січня 2024 року, але суд її скасував.

У грудні 2022 року двопартійна група сенаторів також представила законопроєкти з пропозицією заблокувати усі соцмережі, пов'язані з Китаєм, Росією, Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Венесуелою.

У грудні дослідницький центр Pew Research Center опублікував опитування, яке показало, що підтримка заборони TikTok урядом США знижується. Опитування показало, що 38 % дорослих американців підтримують заборону TikTok станом на жовтень порівняно з 50 % у березні.