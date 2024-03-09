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Байден заявив, що підпише законопроєкт про заборону TikTok: що каже Трамп
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Байден заявив, що підпише законопроєкт про заборону TikTok: що каже Трамп

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Байден, США
Президент США Джо Байден. Фото: AP/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден заявив, що підпише закон, який обмежить роботу TikTok в країні. Чиновники вважають застосунок загрозою нацбезпеці.

Про це пише Reuters.

Палата представників Конгресу США планує проголосувати наступного тижня за законопроєкт про заборону TikTok після того, як комітет одноголосно схвалив цей захід. Аби закрити соцмережу потрібно, щоб дві третини законодавців проголосували "за".

"Якщо вони приймуть це, я підпишу", — сказав журналістам демократ Байден.

Республіканець Трамп, який прагне повернутися в Білий дім на виборах у листопаді цього року, висловив заперечення проти заборони TikTok і сказав, що "якщо ви позбудетеся TikTok, Facebook, то це подвоїть їхній бізнес".

Раніше Трамп критикував материнську компанію Facebook Meta за блокування його профілів через публікації під час бунту в Капітолії США 6 січня 2021 року. Його облікові записи відновили в лютому 2023 року.У кампанії Трампа не коментували, чи має він свою позицію щодо законодавства. Meta Platforms відмовилися від коментарів.

Міністерство юстиції повідомило комітету Палати представників з питань енергетики та торгівлі, що законопроєкт про відчуження активів, а не про заборону TikTok, надасть уряду сильнішу правову позицію.

У 2020 році Трамп намагався заборонити TikTok і китайський WeChat, але його заблокували суди.

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