Комітет Палати представників підтримав законопроєкт про заборону TikTok у США

Комітет Палати представників американського Конгресу з енергетики та торгівлі підтримав законопроєкт, що передбачає заборону соціальної мережі TikTok у США, якщо зберігатимуться зв'язки між застосунком та китайською технологічною компанією ByteDance.

Про це повідомляє Reuters.

Документ підтримали 50 законодавців, жоден не проголосував проти.

Законопроєкт цього тижня опублікували на сайті спецкомітету Палати представників США. Він спрямований на розрив зв'язків між TikTok та будь-якою "контрольованою Китаєм структурою", зокрема і ByteDance.

Автори документа дають компанії шість місяців на те, щоб продати соцмережу. Якщо це не буде зроблено, передбачається заборона на розповсюдження TikTok у США.

Американські законодавці сподіваються швидко вжити заходів і заявили, що Палата представників США може розглянути законопроєкт найближчими тижнями.

У компанії ByteDance відреагували на голосування.

"Це законодавство має заздалегідь визначений результат: повна заборона TikTok у Сполучених Штатах. Уряд намагається позбавити 170 мільйонів американців їхнього конституційного права на вільне самовираження. Це завдасть шкоди мільйонам компаній, позбавить артистів доступу до аудиторії та знищить засоби до існування незліченних творців по всій країні", — заявили в компанії ByteDance після голосування.

Перед голосуванням законодавці провели закритий секретний брифінг на тему національної безпеки та власності TikTok у Китаї.

Демократ у комітеті Френк Паллоне висловив сподівання, що закон "змусить відмовитися від TikTok, і американці зможуть продовжувати використовувати цю та інші подібні платформи без ризику".