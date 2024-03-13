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Стефанчук про лист Порошенка єврокомісару: нардеп знав, що згода на відрядження буде
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Стефанчук про лист Порошенка єврокомісару: нардеп знав, що згода на відрядження буде

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Стефанчук про лист Порошенка єврокомісару
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 11 березня 2024 року. Фото: Вадим Сарахан для Суспільного

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав "крайньою персональною безвідповідальністю" лист Петра Порошенка європейському комісару з питань розширення, у якому народний депутат і п’ятий президент України поскаржився на керівництво Верховної Ради через нібито відсутність погодження його поїздки у Румунію на Конгрес "Європейської народної партії".

Про це Стефанчук сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Людина, яка знає, до кого вона звертається, ставить свої особисті речі на одну шальку вагів разом із тим, що є для України євроінтеграція. Це я вам говорю як людина, підпис якої стоїть під заявкою України до Європейського Союзу”, — наголосив спікер парламенту.

У листі, який європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї опублікував 29 лютого, Петро Порошенко також закликав вплинути на керівництво України, аби те “припинило дискримінаційну практику щодо опозиційних партій та забезпечило повну повагу до політичного плюралізму та прав опозиції в Україні, відповідно до критеріїв членства у ЄС".

Руслан Стефанчук запевняє, що Петро Порошенко попередньо був поінформований про те, що згода на це відрядження буде. Голова Верховної Ради розповів, що був у відрядженні у Чехії наприкінці лютого, коли дізнався про такий лист Порошенка єврокомісару.

“У нас дається 10 днів на оформлення відрядження. Я не розумію, чому в день подачі фактично заяви на відрядження треба писати кляузу європейському комісару, коли ще не встигли ухвалити ніякого рішення. Я приїхав і одразу ж підписав. І причому ця людина була поінформована, що це відрядження буде підписано. Чому він так діє, це залишається тільки здогадуватися”, – додав Руслан Стефанчук.

Конгрес “Європейської народної партії” тривав у Бухаресті 6-7 березня. Петро Порошенко зрештою отримав згоду на відрядження на цей захід.

На початку 2024 року депутатам Верховної Ради України змінили правила виїзду закордон у відрядження.

Про те, з чим пов’язані такі обмеження, чому у парламенті скасували пленарні засідання на початку березня, а також про терміни ухвалення нового закону про мобілізацію – інтерв’ю з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком дивіться і читайте на Суспільному незабаром у проєкті “Ремовська Інтерв’ю”.

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