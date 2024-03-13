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Передача показників та оплата послуг з газопостачання: для споживачів Чернівецької області запрацював особистий кабінет
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Передача показників та оплата послуг з газопостачання: для споживачів Чернівецької області запрацював особистий кабінет

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Передача показників та оплата послуг з газопостачання: для споживачів Чернівецької області запрацював особистий кабінет
Unsplash

Для споживачів Чернівецької області запрацював особистий кабінет від компанії "Газмережі", яка з березня відповідає за розподіл газу. Зокрема, там можна передати покази лічильника, дізнатися історію оплат та завантажити рахунки.

Про це повідомили у Telegram компанії "Газмережі".

Як зареєструватися в особистому кабінеті

Особистий кабінет працює на сайті my.grmu.com.ua. У розділі "Зареєструватися" слід ввести номер особового рахунку споживача – він починається з цифр 1600. Також потрібно ввести перші три літери прізвища власника рахунку.

Опісля вказати адресу електронної пошти та підтвердити реєстрацію у листі, який надішлють на цю адресу. Коли споживач сформує пароль для входу в особистий кабінет, реєстрація завершиться.

Які послуги можна отримати

В особистому кабінеті є розширене меню послуг. Споживачі можуть передати покази газового лічильника, завантажити рахунок та сплатити за розподіл газу, переглянути історію розрахунків за послугу та дізнатися дату планової повірки лічильника.

Чому змінився оператор розподілу газу

Ліцензію АТ "Чернівцігаз" призупинили. Відтак з березня за розподіл газу буковинцям відповідає Чернівецька філія "Газмережі". Це газорозподільна компанія, яка входить до групи "Нафтогаз України". Загалом підприємство розподіляє газ у 21 область України.

Що робитиме оператор

Обласна філія розподіляє газ майже 240 тисячам споживачів, про це йдеться на Facebook-сторінці філії. Також приймає покази лічильників, обслуговує мережі та забезпечує роботу екстреної служби "104".

Чи зміниться тариф

Тариф на розподіл газу для буковинців залишиться на рівні 2,38 копійки за кубометр з ПДВ. Також до кінця року не зміниться розмір щомісячного платежу за послугу.

Чи потрібно укладати новий договір

Номери особових рахунків також не змінюються. Водночас потрібно буде написати заяву на приєднання до договору розподілу газу. Заяву споживачі отримають після 15 березня разом із платіжками для оплати послуг.

Заповнену заяву потрібно принести до Центру обслуговування клієнтів або надіслати поштою на адресу компанії: вулиця Винниченка, 9а з індексом 58005.

Як передавати показники

Покази газового лічильника слід передавати щомісяця з 1 по 5 число. Наразі це можна зробити:

  • сервісами компанії "Нафтогаз України" на сайті: my.gas.ua;
  • через чатботи GASUA у Viber, Telegram;
  • через SMS-повідомлення за номером 4647.
  • за телефонами 66-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell).

Як сплачувати за розподіл газу

З березня оплачувати послугу з розподілу газу потрібно за реквізитами Чернівецької філії "Газорозподільні мережі України":

  • для населення: UA 133563340000026031300992993;
  • для непобутових споживачів: UA 083563340000026030301992993;
  • код ЄДРПОУ 45304917;
  • МФО 356334.

Водночас розподіл газу за лютий потрібно сплачувати компанії "Чернівцігаз".

Що робити з переплатами

Якщо споживач має переплату за розподіл газу, може її повернути. Для цього потрібно подати заяву до Центру обслуговування клієнтів АТ "Чернівцігазу".

Проконсультуватися щодо доставки та газопостачання можна за номерами: 066-300-2-888; ​098-300-2-888 та ​093-300-2-888.

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