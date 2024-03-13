На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернополя Василю Добротвору. Петицію зареєструвала дружина бійця Софія Добротвор.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Чоловік був старшим солдатом, оператором взводу протитанкових керованих ракет, 2-го стрілецького батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади, частини А0998. Тернополянин 2 березня 2022 року вступив до лав ЗСУ.

"Приймав участь у пошуках загиблих хлопців після ракетного удару в гуртожитку, у місті Часів Яр, в Бахмутському районі Донецької області, де вони проживали. Також, пішов на порятунок важко поранених побратимів до точки евакуації, під мінометним обстрілом, у Бахмутському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Боєць загинув 9 березня 2024 року, внаслідок ураження осколками від вибуху дрона-камікадзе, біля населеного пункту Залізне, що в Донецькій області. "Зі слів побратимів, він гідно ніс позивний "ДОБРО", оскільки, завжди їх підтримував, допомагав, незважаючи на ризик свого життя, завжди турбувався про потреби своїх хлопців. Захисник "ДОБРО" був турботливим чоловіком і братом, сміливим дядьком для своїх племінників, дбайливим батьком синові, над яким хотів взяти опікунство", — повідомила дружина бійця.

Петицію зареєстрували 20 лютого 2024 року. Станом на сьогодні, 13 березня 2023 року, вона набрала 9 605 голосів з 25 000 необхідних.