Загиблим у кременчуцькому торговому центрі "Амстор", по якому російські військові завдали ракетного удару 2022-го року, планують встановити пам’ятний знак. Ескізу об'єкту поки немає.

Пам'ятник або пам'ятний знак планують встановити на честь людей, які загинули від російського удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 2022-го року. Облаштувати його хочуть у сквері пам’яті про загиблих під час ракетного удару. Про це розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Сквер у пам'ять про загиблих у ТЦ "Амстор". Фото: Суспільне Полтава

Який вигляд матиме об'єкт, поки невідомо, оскільки ескіз ще не виготовляли. Окрім того, невідомо скільки грошей необхідно на його виготовлення та встановлення, адже поки немає проєктно-кошторисної документації.

Сквер пам'яті на честь загиблих у ТЦ "Амстор". Фото: Суспільне Полтава

Що відомо про ракетний обстріл по ТЦ "Амстор"

27 червня 2022-го року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук. Через обстріл ТЦ "Амстор" загинула 21 людина, ще одну вважали зниклою безвісти. 10 квітня 2023-го року зниклу безвісти Ларису Коханівську суд визнав загиблою. Поруч з місцем удару комунальники Кременчука облаштовують сквер пам’яті про загиблих у ТЦ "Амстор".

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