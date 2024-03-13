НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ракетний удар по ТЦ "Амстор": у Кременчуці планують встановити пам’ятник загиблим
Пам'ятникСМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Ракетний удар по ТЦ "Амстор": у Кременчуці планують встановити пам’ятник загиблим

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загиблим у ТЦ "Амстор" облаштують пам'ятний знак
ТЦ "Амстор" після влучання російської ракети. Надзвичайники розбирають завали в торговому центрі, що згорів після ракетного обстрілу в Кременчуці, 28 червня 2022 року, фото: AP / Єфрем Лукацький

Загиблим у кременчуцькому торговому центрі "Амстор", по якому російські військові завдали ракетного удару 2022-го року, планують встановити пам’ятний знак. Ескізу об'єкту поки немає.

Пам'ятник або пам'ятний знак планують встановити на честь людей, які загинули від російського удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 2022-го року. Облаштувати його хочуть у сквері пам’яті про загиблих під час ракетного удару. Про це розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

У Кременчуці планують встановити пам’ятник загиблим у ТЦ "Амстор"
Сквер у пам'ять про загиблих у ТЦ "Амстор". Фото: Суспільне Полтава

Який вигляд матиме об'єкт, поки невідомо, оскільки ескіз ще не виготовляли. Окрім того, невідомо скільки грошей необхідно на його виготовлення та встановлення, адже поки немає проєктно-кошторисної документації.

У Кременчуці планують встановити пам’ятник загиблим у ТЦ "Амстор"
Сквер пам'яті на честь загиблих у ТЦ "Амстор". Фото: Суспільне Полтава

Що відомо про ракетний обстріл по ТЦ "Амстор"

27 червня 2022-го року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук. Через обстріл ТЦ "Амстор" загинула 21 людина, ще одну вважали зниклою безвісти. 10 квітня 2023-го року зниклу безвісти Ларису Коханівську суд визнав загиблою. Поруч з місцем удару комунальники Кременчука облаштовують сквер пам’яті про загиблих у ТЦ "Амстор".

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Києві 24 учасників добровольчих батальйонів нагородили медалями Честь. Слава. Держава
У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
П'ятикутна зірка й ордени &quot;Вітчизняна війна&quot; та &quot;Перемога&quot;: чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
П'ятикутна зірка й ордени "Вітчизняна війна" та "Перемога": чи декомунізують меморіал слави у Сарнах на Рівненщині
У селі на Вінниччині відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців
У селі на Вінниччині відкрили меморіальні дошки у пам'ять про загиблих оборонців
Просідання бруківки на кладовищі в Ялівщині: у Чернігові в управлінні ЖКГ пояснили причину
Просідання бруківки на кладовищі в Ялівщині: у Чернігові в управлінні ЖКГ пояснили причину
На початок