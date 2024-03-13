Загиблим у кременчуцькому торговому центрі "Амстор", по якому російські військові завдали ракетного удару 2022-го року, планують встановити пам’ятний знак. Ескізу об'єкту поки немає.
Пам'ятник або пам'ятний знак планують встановити на честь людей, які загинули від російського удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці 2022-го року. Облаштувати його хочуть у сквері пам’яті про загиблих під час ракетного удару. Про це розповів секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.
Який вигляд матиме об'єкт, поки невідомо, оскільки ескіз ще не виготовляли. Окрім того, невідомо скільки грошей необхідно на його виготовлення та встановлення, адже поки немає проєктно-кошторисної документації.
Що відомо про ракетний обстріл по ТЦ "Амстор"
27 червня 2022-го року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук. Через обстріл ТЦ "Амстор" загинула 21 людина, ще одну вважали зниклою безвісти. 10 квітня 2023-го року зниклу безвісти Ларису Коханівську суд визнав загиблою. Поруч з місцем удару комунальники Кременчука облаштовують сквер пам’яті про загиблих у ТЦ "Амстор".
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