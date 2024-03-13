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Суд почав розглядати справу екснардепа Дмитра Святаша: в яких нових злочинах обвинувачують
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Суд почав розглядати справу екснардепа Дмитра Святаша: в яких нових злочинах обвинувачують

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Суд почав розглядати справу екснардепа Дмитра Святаша: в яких нових злочинах обвинувачують
Фото: facebook/Дмитро Святаш

13 березня у Печерському суді Києва почали слухати справу колишнього депутата "Партії регіонів" з Харкова Дмитра Святаша.

Про це стало відомо з документа на сайті Печерського суду Києва.

Засідання стосується одного з обвинувачень Святаша: відмивання майна "Української металургійної компанії" організованою групою або в особливо великих розмірах, одержаного злочинним шляхомч. 3 ст. 209 КК України.

Крім підозри в легалізації майна, за повісткою на сайті Офісу Генерального прокурора України, екснардепа обвинувачують у:

  • фінансуванні дій для зміни меж території або держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцієюч. 1 ст. 110 КК України;
  • виготовленні та поширенні матеріалів, у яких виправдовується російська агресія та окупація України, а також — бойовики та окупаційна владач. 2 ст. 436-2 КК України;
  • шахрайстві у великих розмірах або вчиненому шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікоюч. 4 ст. 190 КК України;
  • організації підробки документів або печаток та їхньому збуті чи використанні — неодноразово або за попередньою змовою групою людейч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України;
  • використанні свідомо підробленого документа групою людей за попередньою змовоюч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

За цими обвинуваченями Дмитру Святашу загрожує до восьми років за ґратами.

Що відомо про Дмитра Святаша

У 2019 році Дмитра Святаша оголосили у розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Тоді повідомлялося, що екснардеп втік до РФ. У 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя", до парламенту не пройшов.

Після вторгнення РФ в Україну колишній журналіст, ексзаступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм писав, що Росія бачила Дмитра Святаша своїм керівником у Харкові після захоплення міста.

У травні 2022 року стало відомо, що прокуратура Харківщини проводить розслідування щодо колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Майно та активи екснардепа Дмитра Святаша арештували та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

22 грудня 2022 року стало відомо, що СБУ оголосила у розшук Дмитра Святаша.

У травні 2023 року Служба безпеки повідомила Святашу про підозру у держзраді. За даними слідства, у Росії його розглядали як потенційного окупаційного голову Харківщини.

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